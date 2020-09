Maquinaria agrícola en Argentina: fuerte actividad en 2020

Este es, sin dudas, uno de los años que quedarán en la historia.

Habíamos cerrado 2019 con muchas dificultades para el sector de maquinaria agrícola, y el 2020 comenzó con buenas expectativas. Por un lado, porque teníamos una buena campaña por delante, y por otro lado, por el nivel de consultas que tuvimos en Expoagro y las perspectivas de nuevas líneas de crédito.

En marzo, nos sorprendió la pandemia y el aislamiento social obligatorio nos puso a prueba. Rápidamente pudimos armar protocolos sanitarios que se adecuaran a nuestras fábricas y a nuestra actividad. Así, en abril pudimos retomar nuestras tareas para sostener y acompañar al sector agropecuario en sus labores, que nunca cesaron.

A partir del segundo trimestre, las empresas se encuentran trabajando normalmente con un incremento interesante de ventas. Hoy miramos con preocupación la situación de falta de lluvias que están perjudicando al trigo ya sembrado en la zona núcleo y que está demorando algunas decisiones de los productores.

A la vez, seguimos trabajando en procurar financiamiento a tasas accesibles para el productor agrícola. Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) sostenemos que deben priorizarse las líneas de financiación para la adquisición de equipos nacionales, que tengan al menos el 60% de componentes fabricados en el país. Respecto del mercado externo, las empresas pudieron mantener sus ventas y cumplir con los compromisos adquiridos.

A falta de ferias internacionales, tenemos una agenda de reuniones con distintas embajadas como Ecuador, Sudáfrica y Bulgaria y también estamos trabajando en presentaciones virtuales. Desde el mes pasado, CAFMA se sumó al Consejo Agroexportador Argentino junto a otras 53 entidades que impulsan un plan sustentable, que permitirá alcanzar los U$S 100 mil millones anuales de exportación y generar 700 mil empleos adicionales tanto en las ciudades como en el interior de nuestro país, generando inclusión social y desarrollo.

La maquinaria agrícola es una de las cadenas de valor que ya tiene experiencia exportadora y que generó su mayor ingreso de divisas en 2012 con la exportación de 250 millones de dólares, en rubros como cosechadoras, tractores, sembradoras y herramientas. Por diversas razones, las exportaciones de maquinaria agrícola fueron cayendo y en 2019, las empresas que componen la cámara cerraron negocios por 60 millones de dólares.

Hoy estamos trabajando con la Cancillería y con la Agencia de Promoción de Exportaciones para recuperar el nivel de ventas que pudimos conseguir. Somos optimistas y vemos posible superar los U$S 100 millones de exportaciones en cinco años. Es un año muy particular, pero nuestro sector es optimista, porque mientras haya trabajo en las fábricas, las expectativas son positivas.

(*) Presidente de la Cámara de Maquinaria Agrícola (CAFMA).