Covid-19: el 65 por ciento cree que el sistema sanitario local puede colapsar

La gran mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil de las redes sociales Facebook y Twitter, afirmó que el sistema sanitario de nuestra ciudad puede verse saturado por el incremento de los casos.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que el sistema sanitario de Junín puede colapsar por el Covid-19?”, el 65 por ciento (68 votos) respondió que “si”, mientras que en la vereda de enfrente el 35 por ciento restante (37 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 105 lectores.

Petrecca: "Apelamos a la responsabilidad social"

Este viernes, acompañado por miembros de la Mesa de Salud, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó una nueva conferencia de prensa en la que se brindaron detalles de la situación sanitaria de la ciudad. En la ocasión, las autoridades anunciaron que el Parque Borchex y el Parque Natural Laguna de Gómez seguirán habilitados para la práctica de deportes individuales, pero ya no se podrán utilizar para realizar reuniones sociales. Además, confirmaron que, a partir del primero de septiembre, el complejo Pioneer comenzará a utilizarse para alojar a los pacientes leves de Covid-19 que no cuenten con las condiciones adecuadas para mantener el aislamiento en sus hogares.

“Estamos viviendo a nivel local la situación más crítica y lamentablemente nadie puede decir con exactitud que este sea el pico. Si bien desde un principio nuestro desvelo fue cuidar la salud integral y la economía de los juninenses, hoy apelamos más que nunca a la responsabilidad social, porque siempre está latente la posibilidad de retroceder de fase”, añadió.

En otro orden, Petrecca indicó: "Los espacios públicos como el Parque Borchex y el Parque Natural Laguna de Gómez van a cerrarse como lugares de esparcimiento, porque si bien la mayoría de los vecinos ha cumplido con las normas de seguridad, hemos visto también situaciones que generan alarma. Por eso, desde hoy, sólo estarán habilitados para la práctica de deportes individuales".

"Es necesario cumplir con seis medidas: evitar los encuentros sociales, no compartir el mate ni otros utensilios, usar barbijo o cubre nariz y boca, cumplir con el distanciamiento de dos metros, lavarse las manos permanentemente y, en el encuentro con el otro, reducir las chalas a menos de 15 minutos, respetando la distancia y usando el cubreboca", dijo.

A su turno, el Dr. Carlos Lombardi, secretario de Salud, afirmó: "Toda la información oficial que se brinda diariamente es con absoluta verdad y no hay de ninguna manera un ocultamiento de ningún tipo, porque eso no nos permitiría organizar todas las tareas preventivas”.

Luego, indicó que “en las últimas semanas la propagación del virus ha aumentado de manera notable, ya no solo pasa por las personas que vienen de zonas de circulación viral, sino de los contactos estrechos de personas positivas de Covid-19”.

Nexos

El funcionario también hizo hincapié en que “de las personas confirmadas con coronavirus, en un 9,4 % no hemos podido determinar el nexo epidemiológico y están todavía en estudio. Si este porcentaje sigue aumentando vamos a llegar a una situación de circulación viral comunitaria. Por eso, más que nunca ,apelamos a la conciencia y a la responsabilidad de los vecinos para tratar de aplacar esta curva ascendente que hoy tenemos y que de continuar traerá consecuencias en la posibilidad de respuesta de los efectores de salud”.

Finalmente, Javier Pepa, director médico adjunto de La Pequeña Familia e integrante de la Mesa de Salud, manifestó: "Estamos preocupados por la situación y necesitamos de la responsabilidad social de cada uno de los juninenses para que las actividades no se resientan. Hoy estamos a tiempo de controlar la situación, pero eso dependerá de la actitud de cada uno de nosotros".

"El sistema de salud de Junín está en condiciones de dar respuestas, no está colapsado, pero si no hay responsabilidad social, el resultado no va a ser bueno", finalizó.