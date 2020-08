Comparar a Macri con el coronavirus

Decir que a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri me parece desacertado, inoportuno y fuera de lugar; más si quien dice esto es el mismísimo señor Presidente de la Nación.

Comparar una enfermedad con un gobierno elegido democráticamente es un acto vil.

Como todo gobierno, el del presidente Macri tuvo aciertos y errores, claro que sí, pero compararlo con una enfermedad que a la fecha no tiene cura, compararlo con un virus que mata seres humanos cada día, es al menos un acto que no está a la altura del momento que estamos pasando como argentinos.

Tal aseveración también supone que con el coronavirus nos estaría hipotéticamente yendo bien en algún aspecto y me pregunto, ¿en cuál sería?

Estamos desde marzo luchando con un enemigo invisible que se lleva vidas cada día, comerciantes que se fundieron por no poder trabajar, con los efectos psíquicos y físicos del aislamiento, con niños que no pueden salir de sus casas, con abuelos que por protección tienen que estar aislados, sin poder ver a nuestros padres; y podría seguir enumerando los efectos negativos de esta pandemia que golpea tan duramente a todo el mundo.

A nadie le va a ir bien con esta pandemia, y menos a los argentinos si continuamos abriendo cada día más la brecha de la intolerancia, del no respeto a las decisiones populares.

Debería el señor Presidente buscar la unidad de todo el pueblo argentino. Con declaraciones y comparaciones como esta logra todo lo contrario.

(*) Intendente de Chacabuco