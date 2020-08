La cláusula Parrilli complica aún más la reforma judicial

La sorpresiva inclusión de la “cláusula Parrilli” en el dictamen de la reforma judicial que tratará el Senado la semana próxima, con altas probabilidades de que el proyecto sea sancionado, complicó aún más al oficialismo en la Cámara de Diputados, donde la negativa de distintos bloques a acompañar la iniciativa lleva al Frente de Todos a replantear su estrategia para evitar una derrota.

De hecho, según se pudo saber de fuentes legislativas, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner, decidieron estirar los plazos de la discusión de la reforma judicial y no tratarla en forma inmediata, una vez que el Senado –con impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner- la sancione en una sesión prevista para el próximo jueves 27. La “cláusula Parrilli” que complicó más los planes oficialistas se encuentra en el artículo 72 del proyecto que tratará el Senado y dispone – por iniciativa del kirchnerista Oscar Parrilli- “reglas de actuación” para los jueces, que incluyen la comunicación al Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”. De esa forma, el titular del Instituto Patria incorporó en la reforma judicial el concepto del “lawfare” que acuñó Cristina Kirchner durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando denunció la existencia de un mecanismo de presiones cruzadas entre el poder político y los medios de comunicación para perseguirla judicialmente. El rechazo opositor a esta idea fue inmediato.

“Hay un asalto a la Justicia y una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”, advirtió el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri. “Volvieron peores porque ahora tienen una bandera de venganza y de odio”, sostuvo el legislador radical por Córdoba, al emparentar la reforma judicial con la agenda personal de la Vicepresidenta. A su vez el neuquino Parrilli invirtió la carga de la prueba: “Se oponen a la reforma judicial porque quieren impunidad para Macri”, advirtió el autor de la cláusula que levantó polvareda en el Congreso. A tal punto, que Negri se preguntó “de qué manera puede este artículo afectar la libertad de expresión”. Y agregó: “¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican”. En la Cámara de Diputados, el bloque de Consenso Federal –que políticamente responde a Roberto Lavagna- y los representantes de Córdoba, alineados con el gobernador Juan Schiaretti, ya anticiparon su negativa al proyecto de reforma judicial, lo que ajustó los números del oficialismo para garantizar una victoria legislativa. Massa y Máximo Kirchner buscarían revertir la situación.

Los diputados alineados con Lavagna y Schiaretti anticiparon su negativa al proyecto De acuerdo a las fuente consultadas, la reforma judicial podría tratarse en forma paralela al Presupuesto 2021, que ingresará al Congreso el 15 de septiembre, de modo tal que las negociaciones políticas entre el Gobierno nacional y las provincias abarquen todo el paquete de intereses cruzados. “No tenemos urgencia”, dijo José Luis Gioja al blanquear esta estrategia. El diputado sanjuanino y titular del PJ nacional sostuvo, de todos modos, que el país tiene “necesidad” de implementar la reforma judicial. En especial, dijo que las provincias necesitan contar con más juzgados federales, puesto que el servicio de justicia es lento en la actualidad.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, la iniciativa prevé la creación de 22 juzgados federales. La vicepresidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Karina Banfi, puntualizó ayer sus cuestionamientos a la reforma en la “cláusula Parrilli”. La legisladora radical bonaerense graficó: “Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en su contra”, dijo sobre la labor de los periodistas. La diputada advirtió que, en ese marco, se debe “evitar la autocensura”.

A su vez, la diputada del Partido Obrero bonaerense Romina del Plá confirmó ayer que no dará quórum al tratamiento de la reforma judicial, porque no está de acuerdo “con el contenido ni la oportunidad” en que se presentó la iniciativa. La misma postura mantiene el otro diputado del interbloque Frente de Izquierda, el mendocino Nicolás del Caño. Frente a esta situación, cada vez más dificultosa para el oficialismo en la Cámara baja, la inclusión de la “enmienda Parrilli” en el dictamen del Senado renovó tensiones con la Casa Rosada. De hecho, trascendió que el presidente Alberto Fernández no fue comunicado de la jugada sorpresiva que ensayó el senador neuquino, pese a que es uno de los hombre de confianza de Cristina.