Esta columna hace referencia al momento histórico en que la señora lanzó una de sus frases épicas, una huella colectiva que al parecer no es de su autoría aunque eso ya no importa. Fue el poeta y experto en marketing (si markenting) José Castiñeira de Dios el sastre del recurso, quien determinó que la persona y el contexto eran ideales para esta a puntada a la eternidad.

Dicen que las marcas son como un traje a medida y cada expresión es un retazo que construye sentido. ¿Se la imaginan en boca de Mauricio por ejemplo? Seguramente no, ni por fondo ni por forma aunque lo hayan intentado acercar con algunas maniobras de “adaptación popular”.

¿De eso se ocupa el marketing?

En tiempos de múltiples asesores políticos, se nota cierta impericia. En primer lugar porque a diferencia del caso de “Volveré y seré millones”, del que poco se conoce, ahora se perciben los hilos del costurero. Situaciones que despiertan un poquito de vergüenza ajena por tratarse de coaching forzado e incómodo.

Hoy se vincula a la profesión con las redes, la tecnología y en mayor medida con la mentira, falsedad o exhacerbación. Frente a esto, es importante entender que en esos casos solo hay mala práxis. Por ese motivo les traigo el caso de Castiñeira, un silencioso asesor que pongo sobre la mesa en un acto de orgullo profesional.

¿Disfráz o vestuario?

Se trata de un ejemplo de pericia ya que el pensamiento publicitario encontró la esencia de la señora y dejó huella a partir de una estrategia. No es una construcción abstracta sino una forma de mostrar mejor una situación. Debo decir que en eso los peronistas son buenos. La carga de contenido siempre es fuerte y saben exhibirla, tan bien que por lo general su público no identifica el pensamiento propagandístico.

La frase que en boca de la nativa de Los Toldos permanece hoy en la memoria colectiva de todos los argentinos. Mérito de intervenciones silenciosas que solo salen a la luz en manos de alguna persona que puede excederse en el histrionismo. Volveré y seré millones, podremos discutir quien fue su creador pero el rasgo identitario solo nos conduce a una persona. Los abrazo.