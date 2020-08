Fase en peligro…

Esto es lo que sucede cada vez que vemos en los portales de noticias locales, titulando con placa de “último momento”. La confirmación de nuevos casos, sospechosos o positivos de covid-19. Es entonces cuando todos reflexionamos, contabilizamos casos y finalmente nos repreguntamos ¿retrocedemos de fase?

Cuáles son los motivos por los que debemos volver a una fase ya superada, por la cual volvieron a funcionar casi todas las actividades. Y también nos planteamos que si todos respetamos al pie de la letra los protocolos y medidas sanitarias establecidas para cada actividad, desde ir a un gimnasio, manteniendo la distancia social, hasta reencontrarnos y compartir un café con amigos, además de todos los recaudos necesarios, por qué hay nuevos casos.

Sin embargo, muchos hemos oído decir que vino tal o cual de AMBA o ciudades donde tienen circulación comunitaria y anda en la calle como si nada hubiera pasado. Y es ahí donde también nos preguntamos ¿cómo pudo haber pasado esto?

Si solo se puede ingresar a la ciudad por los controles dispuestos por el gobierno local. Pero, como muchos hemos comprobado personalmente la fragilidad de estos controles, donde la contraseña de ingreso es: soy de Junín.

Si hay algo que no podemos hacer es relajarnos en los controles, porque el esfuerzo realizado por todos hasta aquí fue mucho.

Sí en otras ciudades han dispuesto distintos controles que son más rigurosos, como detener a cada vehículo que ingresa a la ciudad, solicitando los datos de cada uno de los ocupantes, verificando domicilio, en el caso de no ser de la ciudad, certificado negativo de hisopado no mayor a 48hs, y antes de realizar cualquier trámite para el que vino, deben realizar el aislamiento preventivo de 14 días. También, sin excepción se toma la temperatura y se corroboran los datos suministrados.

Si eso es lo que ocurre en otras ciudades, por qué no habría de pasar lo mismo en la nuestra, si se aprobaron todas las emergencias y dinero para hacerlas inversiones necesarias, entonces, por qué el municipio no le provee a la policía de todos los elementos necesarios para el control?

Los controles deben llevarse adelante sin maltrato, sin exageraciones ni sobreactuaciones, de nadie. Mucho menos de los funcionarios del área, justamente ellos deben asumir la responsabilidad en la estrategia de los controles. Si se ejercen controles eficientes, no deberían sucederse casos de covid-19, que pongan en vilo a toda la ciudad.

Porque luego, se exponen a los afectados por esta pandemia como responsables de padecer el virus, dejándolos así expuestos al ataque de aquellos que después de mucho esfuerzo y responsabilidad se sienten impotentes y encuentran en las redes sociales un medio donde descargan toda esa impotencia. Situación por la que nadie quisiera pasar, situación evitable si todos fueran debidamente controlados al egreso y al ingreso de nuestra ciudad.

No es solo responsabilidad individual, es eficacia en los controles para no poner a los juninenses en riesgo sanitario.

Y como decía antes, la responsabilidad de los controles es del municipio, y es el municipio el que tiene que brindarles a los efectivos de seguridad las herramientas necesarias para que los controles sean eficientes. No basta con una taza de café en alguna aislada noche para sacarse una foto.

El apoyo del municipio debe ser real, con una inversión en tecnología y entregando todas las herramientas que las fuerzas de seguridad crean necesarias para que los controles sean efectivos.

Claudio Martínez.

DNI 24347371.

Concejal MC.