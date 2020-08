Presidente: ¿Lo atamos con alambre?

Hace unos días Alberto Fernández, en declaraciones al Financial Times, dijo que no cree en los planes económicos, seguramente influenciado por los planes implementados en los últimos tiempos y que no han tenido éxito, en ese sentido debemos decir que con seguridad o fueron mal aplicados o eran destinados a favorecer a algún o algunos grupos económicos en particular.

Seguramente el Sr. Presidente no piensa eso y lo dijo en un medio del extranjero que lo leen presidentes, ministros, banqueros de otros países, que no tienen demasiado protagonismo en las políticas nacionales, lo que nos hace pensar que lo dijo porque el gobierno todavía no ha definido un plan para el día después del Covid19, y como dentro de su gobierno hay distintas voces algunas muy encontradas para definir un camino a seguir, no quiere que el plan fracase antes de implementarlo.

Lo que sí es cierto es que hasta que no se sepa el camino que va a seguir el gobierno en este tema es poco probable que se produzcan inversiones, tema no menor para poder iniciar un camino de recuperación de una economía golpeada por la pandemia y los errores cometidos, en este sentido no solo se espera un plan hacia el futuro sino también una restructuración profunda del estado, una reforma impositiva imprescindible y poder de una vez por todas reperfilar la deuda y llegar a un acuerdo con los acreedores financieros.

Nuestra economía ya no tiene más margen para la improvisación, se debe actuar sin dilaciones apenas la pandemia termine. Los sectores productivos esperan respuestas ya, para salir de esta situación que ya no se soporta, la Argentina viene de más de diez años de estancamiento económico que ha provocado que estemos hoy cerca del 50% de pobres: una situación indigna para un país como el nuestro.

¿Estaremos a la altura de las circunstancias? ¿Estará la clase dirigente en condiciones de enfrentar este desafío? El tiempo lo dirá, pero estén seguros de que los ciudadanos ahora sí les reclamarán resultados concretos a corto plazo , no aceptarán que solo unos pocos continúen acumulando riquezas mientras el resto ve pasar los años y en vez de avanzar retrocede. En esto incluyo también a la clase política que deberá hacer el ajuste como lo está haciendo el presidente del Uruguay, que tomó la decisión de reducir los ingresos de los funcionarios gubernamentales acompañando de esta manera el ajuste de la economía.

El gobierno debe entender que la Argentina necesita consolidar las cuentas fiscales luego de la pandemia, por lo tanto, que los gastos crezcan por debajo de los recursos el próximo año, esto quiere decir que todo el gasto originado por el Covid19 desaparezca en el 2021, que las tarifas se descongelen y se limite el aumento de los susidios, o sea, que no se intente continuar con los déficit reiterados en las cuentas fiscales porque ya sabemos adónde nos lleva ese camino.

Sr. Presidente Ud. tiene la palabra si se toman de una vez por todas las medidas que requiere la coyuntura. seguramente se verá acompañado por todos nosotros, los argentinos estamos cansados de tantos años de estancamiento y frustraciones, por eso le digo por una vez “no lo atemos con alambre”.

Aldo García López

DNI 4974484