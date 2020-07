Los planes para que vuelva el ruido

El automovilismo nacional acelera a fondo para procurar el retorno a la actividad interrumpida desde marzo para todas sus categorías. A ello están apuntando el Turismo de Carretera y el Súper TC 2000 que, a través de sus autoridades, ya han efectivizado los contactos pertinentes además de elaborar los protocolos correspondientes para que el ruido grande se vuelva a apoderar de la escena en los principales trazados del país.

El autódromo de Rosario, que lleva el nombre del más grande Juan Manuel Fangio, y el domingo 23 de agosto eran los objetivos que se habían propuesto en la ACTC para que el Turismo Carretera salte a la pista. Con el correr de los días se han agregado otras opciones como, por ejemplo, el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Hay un protocolo muy estricto preparado para resguardar la seguridad de pilotos, auxiliares, autoridades de la carrera y la prensa en medio de la pandemia de coronavirus. En este marco, restaría para cerrar la cuestión el veredicto final de las autoridades sanitarias.

La propuesta teceista incluye la realización de dos carreras por el campeonato en forma consecutiva en el mismo escenario: 23 y 30 de agosto. Y el protocolo sería tan estricto que las personas que accedan al autódromo elegido para la primera prueba deberán quedarse en sus instalaciones hasta que concluya la segunda carrera.

Lo que nunca estuvo en discusión es que, por primera vez en la historia de la categoría, el público no podrá asistir: correrán a tribunas vacías. También estará acotada la presencia de auxiliares en los boxes, que serán a cielo abierto, se reducirá notablemente la presencia de mecánicos en la grilla de largada (solo dos por cada auto) y el número de periodistas autorizados para cubrir las pruebas.

Tanto el Turismo Carretera como el TC Pista, las dos categorías que conviven un mismo fin de semana, deberán ajustarse a un formato de emergencia que incluya la menor cantidad de gente posible acompañando a cada equipo.

Cuando se produjo el parate forzado en el mes de marzo la categoría llevaba disputadas dos competencias, en Viedma y Neuquén, con victorias de Facundo Ardusso (Werner que llegó primero no pasó la revisión técnica) y el sorprendente Juan Benvenutti. De allí hasta estos días la Copa de Oro del Turismo de Carretera está corriendo de manera virtual con la participación de las principales figuras.

Ahora, Ford, Chevrolet, Dodge y Torino, las cuatro marcas que protagonizan las trenzadas habituales de la popular categoría, volverían a reencontrarse en la pista, lo que al mismo tiempo posibilitará la puesta en funcionamiento de una industria que concentra a un número importante de trabajadores, en todo este tiempo absolutamente inactivo.

El TC, la categoría que reúne mayor cantidad de público a nivel nacional, diagrama un muy particular organigrama en el retorno de la actividad fierrera después de cuatro meses. Entre otras iniciativas, se procurarán que los autos den pocas vueltas en cada salida a pista, está pensado que en total, en los dos fines de semana se girará y utilizará cada auto lo que era una carrera normal antes de la pandemia.

Más restricciones en procura de la mayor seguridad: el grupo de 80 personas que participaban del contralor de la carrera se limitará a 15 y la transmisión de TV deberá reducir su plantilla en un 50 por ciento de sus integrantes.

El Súper TC 2000 y su apuesta al regreso

El Súper TC 2000, mientras tanto, apunta al autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia para el arranque y en cuanto a las fechas piensan también en finales de agosto o principios de septiembre. El trazado cordobés, la semana anterior volvió a tener actividades en pista cumpliendo con los protocolos que fueron autorizados por las autoridades provinciales. También, como en el Turismo Carretera, autorizarán el mínimo indispensable de personas por carrera con la presencia de unas 200 personas por día, sumando a los oficiales deportivos, servicio médico, personal de la categoría y de la TV. Lo que no definieron aún es hasta cuándo se extendería el torneo del Súper TC 2000: incluso no descartan que finalice en 2021.

En definitiva, ya se han dado los primeros pasos para que el automovilismo pueda ir pensando en la vuelta si lo avalan las autoridades sanitarias.