Alberto F. dijo que las causas en curso no cambiarán de jurisdicción o jueces

La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”. Así se comprometió el presidente Alberto Fernández al presentar ayer finalmente el proyecto de ley para reformar la Justicia federal, que el Gobierno envió al Senado, en tanto que confirmó la creación de un Consejo consultivo integrado por once juristas que tendrá la misión de proponer cambios en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. La vice Cristina Kirchner no participó del acto, aunque le dio impulso político a la iniciativa y colocó a su abogado Carlos Beraldi en el comité de expertos. “Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo”, advirtió Alberto F. desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde reapareció rodeado de los juristas que lo asesorarán y de funcionarios nacionales y legisladores oficialistas y de la oposición, aunque fue notoria la ausencia de diputados y senadores de Juntos por el Cambio (JxC), que de antemano rechazaron cualquier intento por ampliar el número de integrantes de la Corte. Aunque sobre el final de su discurso, que a diferencia de la mayoría de sus presentaciones esta vez leyó, el Presidente se declaró como “un cultor del diálogo” y reflexionó: “Vivimos un tiempo único en el que una pandemia nos ha hermanado. Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones: es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto”. En JxC insistieron en el rechazo al cambio en la Corte, pero no dijeron nada sobre la Justicia federal. En ese punto, justamente, está la médula del proyecto de “organización y competencia de la Justicia federal” que Alberto F. envió al Senado. El Presidente dijo que su objetivo es “superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”. “La conformación de esta nueva estructura, en nada afecta el principio del juez natural” Así, el mandatario se refirió a los jueces de los tribunales de Comodoro Py, que llevan las causas que investigan hechos de corrupción, y que tienen a Cristina Kirchner entre otrostantos imputados y enjuiciados. Por eso, el Presidente se vio obligado a aclarar que “la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del juez natural”. En la ampliación de la Justicia federal, el proyecto anunciado ayer por el Presidente contempla la creación de 94 juzgados de primera instancia en todas las provincias, de los cuales tres se asentarán en La Plata individualizados con los números 5, 6 y 7. El jefe de Estado habló parado en un estrado y de frente a miembros de su Gabinete y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la ministra de Justicia Marcela Losardo, una de las autoras de la iniciativa.

Tras el acto, Losardo sostuvo en declaraciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada que el Consejo Consultivo fue conformado en “forma plural”. En este punto, en el Gobierno destacaron la presencia de Inés Weimberg de Roca –quien fuera propuesta por el ex presidente Mauricio Macri para la Procuración- y de Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense de extracción radical, para contrarrestar la presencia de Beraldi y de otros juristas identificados con el peronismo. “Sin Justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia”, sostuvo Alberto F. en su discurso, que también siguieron de manera presencial legisladores kirchneristas como Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde; y opositores moderados como Eduardo “Bali” Bucca (del bloque de diputados lavagnista) y José Luis Ramón, de los “federales” que suelen votar en sintonía con el oficialismo. En tanto, de los cinco miembros actuales de la Corte Suprema solamente Elena Highton de Nolasco estuvo en la Casa Rosada. Se trata de la jueza que asiste a los actos protocolares, pero lo cierto es que la invitación presidencial fue cursada para todos los miembros del máximo tribunal. Entre los asistentes se vio también a miembros del Consejo de la Magistratura, como Diego Molea, también rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). De los 5 miembros de la Corte sólo Elena Highton de Nolasco estuvo en la Casa Rosada “Es fácil observar la manipulación de los tiempos del proceso que les permite a los jueces y juezas actuantes impulsarlos o detenerlos en función del clima político imperante. A eso el saber popular terminó calificándolo como justicia pendular”, abundó el Presidente. En la misma línea, sostuvo que “esas reglas se olvidan cuando en los tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos” y se pronunció a favor de “una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”. En su discurso, el Presidente hizo un repaso histórico –mencionó los golpes militares contra Hipólito Yrigoyen en la década del 30 y contra Isabel Martínez de Perón en los 70 del siglo pasado-, reivindicó otra vez al ex presidente Raúl Alfonsín al ponderar el Juicio a las Juntas, cuestionó a Carlos Menem por la “mayoría automática” de la Corte en los años 90 y destacó el recambio impulsado por Néstor Kirchner desde 2003. A Cristina Kirchner también la destacó, pero al mismo tiempo recordó al ex procurador Esteban Righi, a quien calificó como su “maestro y amigo”, quien tuvo que renunciar al cargo en medio de una feroz embestida política del entonces vicepresidente Amado Boudou.

El Presidente dedicó un extenso párrafo de su presentación a cuestionar a su antecesor Macri. “Los cuatro años que precedieron mi asunción estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”, afirmó. Y agregó: “El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”. En ese punto, Alberto F. retomó la idea del “lawfare” denunciado por Cristina Kirchner y cuestionó la incidencia de los servicios de inteligencia en las causas judiciales. “Para comenzar a corregir los desvíos que cierto proceder judicial evidenciaba, dispuse la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia”, sostuvo el jefe de Estado. En el Congreso, los presidentes de las comisiones de Justicia son dos ultrakirchneristas: Oscar Parrilli (Senado) y Rodolfo Tailhade (Diputados).