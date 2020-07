¿Cuándo se jugó al sek-ball en Junín?

Desde hace un tiempo a esta parte, advierto en las notas referidas al Club BAP la mención que entre los deportes que se practicaron en sus instalaciones aparece el sek-ball. El reciente fallecimiento de Néstor “el Vasco” Azcárate, importante dirigente de la entidad "ferroviaria", trajo nuevamente en el relato a esta disciplina.

La intriga sobre tan particular deporte me ha llevado a tratar de desentrañar sus reglas. Bien podría ser uno de esos particulares deportes británicos que no tuvieron arraigo en estas tierras, como el cricket, el hurling o el caid.

Indagando un poco más en el relato de viejos adherentes al Club BAP no lo recuerdan como deporte, ni nadie ha hecho referencia a una cancha de sek-ball marcada o delineada en ninguno de sus predios, ni hay memoria de un solo jugador, equipo y/o rivales, de encuentros o campeonatos de sek-ball.

No lo hace José Luis “Pepe” Bueno, en su libro “Mi vida junto al periodismo y al deporte” en las numerosas referencias que hace al Club BAP, del que fuera jugador y que, como empleado ferroviario, estaba íntimamente ligado. Tampoco lo hacen Roberto Dimarco e Italo Marone en ”Club Atlético Sarmiento de Junín - 50 años de historia en el fútbol profesional” al tomo 1, en una introducción sobre los deportes practicados en Junín. Las “Guía de Junín de 1914”, “Guía de 1926” y el “Álbum del Centenario” no traen alusión alguna al sek-ball.

Luego, he realizado una búsqueda pormenorizada en Internet. He consultado todas sus variantes y gráficas en los motores de búsqueda. En ningún lado se lo referencia como deporte, salvo en las páginas en donde aparece la historia del Club BAP. No hay testimonios que se haya practicado sek-ball en otros clubes tradicionales de la comunidad británica en Argentina.

Ello me llevó a desentrañar si en realidad existió el sek-ball o se trata de un error que se ha repetido, viralizándose por el hecho de cortar y pegar textos sin detenerse a reflexionar qué es lo que se corta y pega. Si fue un error, ¿cuándo y cómo empezó?

Una de las fuentes más antiguas que he encontrado que citan al sek-ball es el ejemplar de Democracia del día sábado 22 de diciembre de 1962, con motivo del 70° aniversario de la fundación del Club BAP. En el artículo principal se lee:

“…Otras actividades como el “Sek-ball”, “Cricket”, “Boxeo”, “Hockey”, “Golf”, “Tennis”, “Atletismo” y “Basquetball (sic)” …”. Otro título en la misma página se lee: “En la Institución Azul se Practicó Cricket, Box, Rugby, Tenis y Sek Ball”. En este fascículo se recuerda las proezas del Club ferroviario con una nota propia para cada disciplina, inclusive su apoyo al automovilismo. Del “sek- ball”, nada se abunda, salvo la mención referenciada.

La explicación más plausible es que sólo se trate de un error de imprenta. En la nota principal (un resumen introductorio de todo lo que trata el fascículo) la frase reseñada empezaba nombrando al “sek-ball”. Estimo que la frase correcta habría sido “… otras actividades como ser el “Basket ball”, “Cricket”, “Boxeo”, “Hockey”, “Golf”, “Tennis”, “Atletismo”.

Alguien agregó al final de la lista “basquetball” en mitad castellano/inglés, eliminando desprolijamente un posible “Basket-ball” que la encabezaba.

La línea de tiempo que lo explica seguiría con la redacción de la otra nota titulando con los deportes menos tradicionales para el club: “En la Institución Azul se practicó Cricket, Box, Rugby, Tenis y Sek Ball” y en la bajada hace referencia a los más conocidos: “Además de golf, atletismo, fútbol y básquet (sic)”.

Es decir, primero se redactó la nota principal. Luego se tomó parte de esta y se realizó la nota de las otras actividades y se trasladó el yerro de aquella. Y de allí a la historia.

Esta es mi conclusión, salvo que alguien me pueda dar una mejor explicación o probar que el “sek-ball” es un deporte y realmente se practicó en Junín y en el Club BAP.



(*) Secretario de Legal y Técnica y profesor de la Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba).