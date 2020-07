Si hoy volviese el fútbol, la mayoría afirmó que "no" concurriría al estadio

Siete de cada diez votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Facebook y Twitter, afirmaron que si el fútbol se reanudara el próximo fin de semana, no asistirían al estadio por prevención en medio de la pandemia de coronavirus.

De hecho, ante la pregunta: “¿Iría a la cancha si el fútbol regresara el próximo fin de semana?”, el 75 por ciento de los consultados (375 votos) respondió que “no”, mientras que, en la vereda opuesta, el 25 por ciento respondió que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 499 lectores.

Sondeo nacional

El 67 por ciento de los hinchas que suelen asistir a los estadios para presenciar los partidos de sus equipos afirmó que regresaría a la tribuna si el fútbol argentino se reanudase el próximo fin de semana, pese a la pandemia de coronavirus, según una encuesta reciente.

El informe fue realizado por el Centro de Estudios Nuevo Milenio en base a mil casos relevados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

Sobre un millar de consultados, 670 dijeron que no se perderían ese partido, 260 (26 por ciento) respondieron que no irían y un 7 por ciento (70 personas) prefirió responder que aún no sabía qué decisión tomar.

"Pusimos a los hinchas que habitualmente van a ver a su equipo en el hipotético caso que el próximo fin de semana o en lo inmediato retornara el fútbol y se les permitiera ir, y nos encontramos con que, como tantas otras veces, la pasión le gana a los miedos", señaló el director ejecutivo del Centro de Estudios, Daniel Amoroso.

El 90 por ciento de las personas consultadas que se encuentran dentro del rango etario de 18 a 35 años respondió afirmativamente, mientras que sólo el 25 de los mayores de 60 años dijo que concurriría al estadio.

De los que confirmaron su hipotética presencia en la tribuna, el 64 por ciento sostuvo que tomaría medidas de prevención, al tiempo que el 30 ni siquiera llevaría barbijo o tendría en cuenta el distanciamiento social. En cuanto al "miedo" que podrían sentir por los posibles contagios de Covid-19, el 28 por ciento señaló que se sentiría "seguro", contra el 61 que reconoció su temor.

"Decimos que los hinchas se dejan llevar por su sentimiento o amor a sus colores por encima de los miedos", concluyó Amoroso.

Entrenamientos

El secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Nicolás Russo, confió ayer en que "antes del 10 de agosto" los planteles de las distintas categorías estarán entrenando "parcialmente" para un posterior regreso a las competencias.

El dirigente aseguró que "todavía no está la fecha" pero que será en los primeros días del mes próximo, algo que podría quedar definitivo esta semana después una serie de reuniones.

El martes próximo, por caso, está previsto que las máximas autoridades de AFA tengan un encuentro virtual con representantes del Ministerio de Salud y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para el tratamiento de los protocolos presentados por AFA para la vuelta a la actividad.

Y paralelamente, se espera otra reunión de los presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Primera Nacional para discutir detalles de la implementación de esos procedimientos sanitarios, explicó Russo.

"Hay que terminar de definir cómo vamos a arrancar. Sabemos que hay un problema sanitario importante que va a llevar mucho tiempo pero debemos continuar, tomando todas las medidas de seguridad necesarias. El fútbol es una actividad que genera muchos recursos y mucha gente vive de ella. La actividad hay que abrirla, no se puede esperar más", afirmó el presidente de Lanús en el programa radial "Puro fútbol".

"No está la fecha todavía pero estoy convencido que será antes del 10 de agosto. Parcialmente: de a cuarto, de a seis, de a ocho jugadores hasta que puedan volver todos", abundó.