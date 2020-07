¿Cuál es tu nombre?

Pst, nene…”eu”, “ehhh flaquito…cuchame una cosita”. En analogía con el martirio de los mozos de nuestra ciudad, hoy “lo digital” se carga como víctima a muchos locales físicos. Esquinas paradigmáticas con debilidad identitaria que arrastran nombres de lugares que ya no existen o negocios barriales que referenciamos por el nombre de su dueño. En la columna de hoy repaso el valor de la identidad frente al incremento de la presencia digital.

La cuarentena le agrega horas a tu sillón y en esa postura abrís las redes, “así”, con el dedito desinteresado que va pasando. Las notificaciones se suman como solicitudes de comercios que, en apariencia desconocés. La realidad es que sos cliente de toda la vida pero no hay vínculo entre la identidad digital y la realidad. Al parecer, el Kiosco de Bety se llama “StarDream” o algo así y te quiere seguir. ¿Y el de “Tito” saben cómo? “Gabufer”, por sus hijas, claro. Naturalmente, por desconocimiento, rechazás la invitación y cuando vas por un chocolate te miran de reojo a modo de acusación.

Sí, la panadería, el taller mecánico, la mercería y también el kiosco ahora tienen redes…porque así lo indican los tutoriales que circulan. Todo tiene logo y “feisbu o instagran” con un par de fotos y al naufragio.

Atentos, si la vas a hacer ,hacela bien. Nos conocemos de toda la vida y sé perfectamente que tu negocio nada tiene que ver con el nombre que le puso tu sobrino, el más chiquito, el que maneja el “feisbu”. ¡Sacá los dedos de ahí nene!

Ahora sí, contá tu historia. Basta de frases en inglés o presunciones alejadas de la realidad. Decime quién sos, qué haces, cómo sos, por qué te destacás y proyectá tu nombre. El de la calle donde estás, el que te vincula a la actividad o simplemente el de pila. El de lo casero, lo cercano, lo alegre o lo exclusivo. Llevalo a tu marca, levantá tu cartel y después si lanza las redes si creés que te pueden ayudar en algo. Esta es la forma de relacionarte en un mundo que ahora tiene su costado virtual, porque no hay mejor negocio que ser genuinos. Para eso no hay manual, es simple. Solo tenés que ser claro y conreto. Eso es lo que vas a usar en cada posteo. Ahora sí, te acepto….dejo que me sigas e incluso te empiezo a seguir. “Stardream”, Bety, ¿so vo?