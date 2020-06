La solidaridad como elección

En estos tiempos difíciles, después de casi tres meses de aislamiento y de haber cambiado tanto nuestras vidas, la Solidaridad para cuidarnos es el mejor hábito que hemos adquirido: ¡alegrémonos por eso!

Ya no nos abrazamos, es cierto, ni nos saludamos con un beso; no podemos disfrutar de fiestas grandes, medianas, ni pequeñas. Ni básquet o fútbol tenemos. Nos esquivamos con nuestros cuerpos en las veredas calculando un metro y medio, pero así y todo somos más solidarios que antes.

Hasta el momento hemos debido lamentar cientos de muertes inevitables en el país. A pesar de eso, y por la gran muestra de Solidaridad para cuidarnos, evitamos muchos miles más.

Por eso, reafirmemos ese camino. Sigamos siendo solidarios para cuidarnos, usemos tapabocas, lavemos mucho nuestras manos, evitemos salir de casa si no es indispensable y cuando lo hagamos que sea a lugares poco concurridos; hagamos nuestras compras en negocios de cercanía, seamos prudentes con la información que replicamos.

Sigamos eligiendo la Solidaridad como la mejor manera de cuidarnos.

(*) Concejal del Frente de Todos de Junín.