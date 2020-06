La guerra imposible

Se había terminado la guerra fría y había llegado la globalización. Se internacionalizaban los mercados del mundo y parecía iniciarse un tiempo de interconexión de las industrias, las finanzas, las comunicaciones, las personas y hasta los órdenes jurídicos.

Estábamos en los finales del siglo XX y muchos pensaron en el fin de las fronteras y en la llegada de la Aldea Global de la que hablaba McLuhan. No se les ocurría que no puede haber unión si no existe cierta igualdad, en ningún caso y en ningún tiempo. Los desarrollados y los emergentes no pueden caminar juntos por ninguna senda.

El mundo sigue siendo bipolar, entre los poseedores y los desposeídos y aquello de la "tercera posición ", por cuyo liderazgo se peleaban Nasser y Perón, no fue nunca más que una manera de egocentrismo casi patológico.

Desde ya que de no haber dos grupos de naciones enfrentadas nunca hubiera habido ni una sola guerra.... y hubo unas cuantas, a lo largo de la historia, nacionales, regionales y mundiales. Permítasenos, entonces, una grosera obviedad: si todos los países del orbe están del mismo lado no puede haber una guerra posible, pues ¿contra quién sería?

Sin embargo el hecho ocurrió. Tuvo que aparecer este señor Covid, quien nadie conocía, que es invisible, que no tiene historia ni méritos adquiridos hasta hoy, para que todos los países del planeta más sus 7 mil millones de seres humanos se juntaran por primera vez en la historia de la humanidad, codo con codo y espalda con espalda, para enfrentar en lucha a muerte a un mismo y único enemigo.

De estas pocas elevadas reflexiones se nos ocurren algunas más comunes:

1) ¿Por qué el año pasado murió la misma cantidad de personas en los primeros cinco meses del año, sin haber habido Covid? ¿Será que no hay nadie que quiera morirse de otra cosa?

2) Si este virus, originado en un perdido pueblo de la China hace este desastre. ¿Qué pasaría si alguna de las muchas naves interespaciales trajera desde el espacio infinito otros microorganismos absolutamente extraños? ¿Dónde nos esconderíamos? ¿En el sótano?

3) Y decimos esto porque esta batalla parece que la va a ganar quien se esconda mejor. En esta, nosotros en nuestras casas. ¿Y en la próxima?

Claro que tal vez no haya que preocuparse demasiado porque si estos bichos hacen tierra aquí, seguramente se toman la primera nave de vuelta....

4) ¿No habrá algún Covid menos riesgoso para que cada tanto venga y ayude a la humanidad a definir sus auténticas prioridades?

5) Sí, es cierto, el Estado es muchas veces ineficiente y hasta prostituyente... Pero el mercado y demás empresas privadas, ¿se hubieran hecho cargo del tsunami social y económico que la pandemia produjo? Yo creo que no.....¿y usted?