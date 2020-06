Ricardo Alfonsín cuestionó actitudes de la oposición: "parecen inspiradas en especulaciones electorales"

El dirigente radical y designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, cuestionó "las actitudes" de algunos dirigentes de la oposición, al considerar que están "más inspiradas en especulaciones electorales que en la necesidad de contribuir".

"Las actitudes que tienen algunos dirigentes de Cambiemos, de mi propio partido (UCR), parecen más inspiradas en especulaciones electorales que en la necesidad de contribuir a la solución de los problemas del país", enfatizó Alfonsín.

En ese marco, resaltó que "cuando la política, sea la oposición o el oficialismo, define sus posiciones en virtud de especulaciones electorales en lugar de lo que es mejor para el país tenemos que preocuparnos, sobre todo en circunstancias como esta".

"Me preocupa mucho la situación por la que estamos atravesando y la falta de comprensión por parte de personas e instituciones que deberían cumplir un rol muy distinto al que están cumpliendo en circunstancias como esta. Deberían actuar con mayor comprensión acerca de las dificultades", manifestó el dirigente radical.

En declaraciones radiales, Alfonsín afirmó que "estamos en una situación muy compleja", por lo que están "todos preocupados por las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus.

"Algunos gobernadores, como Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdes (Corrientes) han tenido una actitud de mucha colaboración" con el Gobierno nacional", detalló.

Consultado sobre las movilizaciones a Plaza de Mayo en contra de la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional, respondió: "No sé qué son, pero la verdad es que no son serios".

"Creo que deben organizarse solas, espontáneamente. Dios los cría y el viento los amontona. Los que dicen que el coronavirus no existe, seguramente a través de las redes se pueden relacionar y organizar encuentros como estos", manifestó.

Por último, comparó: "Es como mucha gente que cree que la tierra es plana. No demos un debate público en los medios. Ya eso está resuelto por la ciencia".