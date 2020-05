Bienestar en cuarentena

¿Cuántas sorpresas no da la vida no? Quién hubiera imaginado unos meses atrás que el mundo entero iba a estar viviendo una pandemia de esas que veíamos en películas y parecía casi imposible ser protagonistas de una historia así. Y me pregunto ¿Cómo llevamos e interpretamos nuestro rol de actores principales?

No tuvimos tiempo de leer un guión, de prepararnos para el rodaje y sólo tuvimos que aceptar la situación y comenzar a experimentar algo totalmente diferente, fuera de nuestras costumbres, produciéndonos emociones y estados, tal vez, nunca antes sentidos, o bien, intensificando aquellos que nos hacen daño, más nocivos que el virus en sí.

Cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de relacionarnos, nuestros planes, privados de libertad, hacernos tantas preguntas sin respuestas y demasiada información, crea en cada uno de nosotros efectos como depresión, insomnio, miedo, tristeza, ansiedad, aburrimiento, sintiéndonos mas irritables, menos tolerantes, mas frustrados, más agotados y más estresados.

El miedo es una de las emociones primarias, y la más propagada en esta pandemia, que a pesar de ser una emoción negativa su finalidad es protegernos de los peligros y lograr nuestra sobrevivencia, pero en exceso o en su función desadaptativa, nos lleva a bloquearnos mentalmente paralizándonos, perdiendo toda capacidad de reacción y raciocinio para buscar y encontrar alternativas que nos ayuden a estar mejor y a mantener nuestro bienestar de manera integral.

¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? Comparto mis consejos de botiquín emocional que pueden ayudar a transitar la cuarentena de una manera más positiva y más saludable:

1)Aceptar la situación y lo que nos toca vivir, sabiendo que es pasajero.

2) Asumir con consciencia y responsabilidad que estamos haciendo lo correcto para la contención de la pandemia.

3) Crear rutinas diarias laborales, creativas o de ocio para mantenernos ocupados y motivados, sintiéndonos productivos y evitando mayor estrés.

4) Mantener una alimentación adecuada y respetar horarios de descanso y sueño para sentirnos con mayor energía.

5) Mantener el contacto por video llamada con nuestros seres queridos, familia, amigos para sentirnos más cerca y abrazarnos a la distancia.

6) Vivir un día a la vez, hoy y ahora, dejando pensamientos negativos imaginando el futuro y angustiándonos más.

7) Valorar lo que tenemos nos aportará calma y felicidad.

8) ¡Y reír! Mirá videos graciosos y divertidos para que nuestra química del bienestar nos invada sintiéndonos con alegría y más tranquilidad.

(*) Coach educativo, neurosicoeducadora, coach emocional.

