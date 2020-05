Convivir con el coronavirus: quedarse en casa puede no ser tan bueno

A principios de marzo nos invadió el temor de sufrir las mismas manifestaciones de la Pandemia que veíamos en China, Italia, España y luego Estados Unidos.

En ese momento todas las instituciones de Salud del país frenamos nuestra cadena de atención, se suspendieron turnos programados de consultorios, se restringieron cirugías a solo urgencias, se comenzó a capacitar al personal para atender a muchos pacientes con COVID. Además, hicimos un gran esfuerzo humano y económico por conseguir los elementos necesarios para que el personal trabaje con la protección correspondiente, trabajamos sin descanso, pagamos sobreprecios, fabricamos insumos, pero logramos prepararnos.

En conjunto con esto se establecen las medidas de aislamiento social (cuarentena obligatoria) que han logrado el objetivo de aplanar la curva y retrasar el pico de contagios. En ese momento el slogan “Quedate en casa” fue bueno y oportuno.

Estas medidas generaron, desde el punto de vista sanitario, que las personas solo piensen cómo evitar contagiarse el Coronavirus, el miedo se apoderó de todos y ocasionó que dejemos de prestar atención a otras patologías que también pueden ser tan o más peligrosas que el virus.

Disminuyó el número de consultas en las guardias, las instituciones sanitarias tienen solo el 30 o 40% de camas ocupadas y empezamos a ver situaciones que ya habíamos superado, por ejemplo, Infartos con muchas horas de evolución, descompensaciones diabéticas, ACV por falta de controles, peritonitis por retrasos de consulta, entre otras. Junto con esto vemos que por suerte los casos de Coronavirus, al menos en el interior de país, no son tantos como para pagar tan altas consecuencias. Entonces comenzamos a ver que el Distanciamiento Social tiene impacto muy positivo en controlar las infecciones por Coronavirus, pero quedarse en casa no siempre es tan bueno, es decir que el miedo al coronavirus no provoque que no consulte por otras patologías.

Las instituciones de Salud vemos que tenemos la obligación y la necesidad de adaptarnos para convivir mucho tiempo con el Coronavirus, pero a la vez debemos poder seguir atendiendo a todas las demás enfermedades que las personas siguen teniendo y que muchas de ellas son más peligrosas que el propio virus.

Tenemos que asegurar a la población que consultar para controlar sus patologías previas u operarse de otras dolencias no les aumenta el riesgo de contagiarse el virus y comunicarles que el no hacerlo pone en riesgo su vida.

Es así que en Clínica La Pequeña Familia hemos acondicionado nuestra estructura y rediseñado los procesos de atención para ofrecer a los pacientes la asistencia que necesitan. Las medidas que tomamos son:

* Definimos un lugar exclusivo para consultas febriles respiratorias, que asegura que estos pacientes no interactúen con otros.

* Definimos una guardia para febriles respiratorios y otra para las demás patologías.

* Realizamos un Triage o entrevista de detección de síntomas para asegurar que los pacientes sean atendidos en el sector que corresponda.

* Hemos reiniciado las consultas programadas con casi todas las especialidades, las cuales se realizan priorizando que no se acumulen personas en la sala de espera. Se higienizan consultorios entre paciente y paciente, además se protege a médicos y pacientes.

* Establecimos un sector de internación exclusivo para COVID totalmente separado del resto de la internación con personal exclusivo que no interactúe con otros pacientes.

* Readecuamos nuestra planta quirúrgica con un quirófano con presión negativa. Perfeccionamos los sistemas de aspiración y las mesas de anestesia para disminuir los riesgos de contagio.

* Categorizamos las patologías quirúrgicas y a las que tienen alto riesgo realizaremos PCR diagnóstica de COVID previa a la cirugía para evitar operar pacientes portadores asintomáticos en los cuales el postoperatorio puede complicarse y poner en riesgo la vida.

* Capacitamos a nuestro personal para cuidarse adecuadamente y que cuiden a los pacientes. Nuestro Comité de Calidad realiza frecuentes recorridas de control para asegurarnos que todo el personal trabaje de manera segura.

* Restringimos las visitas y la circulación innecesaria de personas en la institución.

Por todo lo expuesto, puedo concluir diciendo que conviviremos mucho tiempo con el coronavirus y por lo tanto es necesario que mantengamos el distanciamiento social y el aislamiento preventivo, pero no dejemos de controlar las otras patologías o consultas por nuevas dolencias. No hacerlo puede ser mucho más peligroso que el Coronavirus.

Nuestra clínica se ha preparado para atender de manera segura a todas las patologías, sin aumentar el riesgo de contagio de los pacientes que nos consulten.

No aumentemos los efectos negativos de la Pandemia, consultemos a tiempo.

(*)Director Médico Adjunto de Clínica La Pequeña Familia.