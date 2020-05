Alto precio frente a la incertidumbre

El precio de la incertidumbre económica ha sido muy alto. El dólar “blue” saltó en apenas dos meses de $80 a más de $130 y el dólar legal en el mercado bursátil a algo menos de $120. La brecha cambiaria es del orden del 100 por ciento y si bien el dólar oficial se ajustó, en los últimos 8 meses acumuló un retraso de alrededor del 15 por ciento. En especial en los últimos 4 meses. El Banco Central, por su parte, viene perdiendo reservas, a pesar del estricto control de cambios y de las últimas restricciones adoptadas; y esto ocurre en medio de la temporada de mayor ingreso de divisas por la liquidación de granos de la cosecha gruesa. Al mismo tiempo, la entidad que preside Miguel Pesce, acelera la emisión en pesos para cubrir los gastos y subsidios en medio de la pandemia para mitigar la profunda recesión.

La caída económica de la Argentina podría llegar a los dos dígitos en este año y los niveles de pobreza y desempleo a nuevos récord históricos. La pandemia ha golpeado con dureza sobre el país, pero no todas las inclemencias tienen ese origen. La marcha económica ya estaba en baja en el primer trimestre del año, antes que el gobierno de Alberto Fernández decidiera la cuarentena total. Igual con respecto a la ausencia de un programa económico y la sanción por ley de un Presupuesto 2020.

La irrupción de la pandemia aceleró la incertidumbre económica que, con la negociación de la deuda, alcanzó niveles solo equivalentes a la crisis del 2001. La intervención del ministro Martín Guzmán cerró con un sonoro fracaso la propuesta de canje de deuda a los acreedores y una extensión forzada de las negociaciones, con una fecha de cierre formal del 22 próximo, pero con una “flexibilidad” indeterminada que podría ser algunos días más, o meses.

En los últimos días, con la recepción formal del Ministerio de Economía de tres propuestas de los acreedores y las declaraciones de Guzmán, quien dijo por primera vez que había “un dialogo positivo”, el mercado de bonos reaccionó de manera positiva, con suba en las paridades de los títulos y una baja del riesgo país. Igual, la incertidumbre no desaparece.

Surgieron infinidad de voces reclamando al Gobierno que el país no ingrese en otro default de su deuda. Incluso el Presidente tendría la decisión política de evitar la novena cesación de pagos del país. Pero no hay certeza de que ocurrirá. El próximo 22, cuando vence el plazo del vencimiento de 500 millones de dólares por los bonos Globales, el país ingresará en default, salvo que una decisión oficial de última hora, de pagar esa obligación.

De todas maneras, ese escenario no sería el más conflictivo. La perspectiva de un default en esos títulos, pero con una mesa de negociación en marcha entre el Gobierno y los acreedores podría limitar los daños y mantener encendida una llama de esperanza. Una parte del mercado considera esta opción y supone que, en esa situación, los acreedores no echarían mano a la cláusula “cross default” que acelera la caída de todos los vencimientos de deuda.

Por el momento, no parece factible que el Gobierno decida no pagar el viernes 22 y en simultáneo dar por finalizadas todas las negociaciones. Las recomendaciones que habría recibido Alberto F. en los últimos días apuntan a flexibilizar la propuesta de canje argentina y mantener la mesa de negociación. Ese mensaje llegó por fuentes diplomáticas del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro norteamericano.

Hubo otras públicas, como la del italiano, Stefano Zamagni, economista de referencia del Vaticano, que pidió se resuelva favorablemente la negociación y recomendó convencer a Larry Fink del fondo Black Rock para evitar el default. Las versiones, de todas maneras, son por ahora especulaciones que, según el tenor, aumentan o bajan los niveles de incertidumbre. Circuló con fuerza que Martín Guzmán quedó totalmente descalificado para continuar manejando las conversaciones con los acreedores. Incluso de una salida anticipada del ministro del Gobierno.

Por otro lado, una parte mayoritaria del mercado apuesta ahora a que comenzó negociaciones serias, que podrían llevar a un acuerdo. Sin embargo, esas conversaciones llevarían semanas o incluso meses de tiempo. Es lo habitual en este tipo de transacciones financieras. ¿Qué ocurrirá en ese tiempo? ¿Cómo evolucionará la economía argentina y saldrá de la actual cuarentena parcial? ¿Explicitará el Gobierno cuál es su plan o qué tipo de pautas tiene para lo que resta del año y el próximo? Las incógnitas continúan y son demasiadas como para imaginar una repentina caída de la incertidumbre.

Nuevos datos económicos registran la gravedad de la depresión. Un informe de Fundación Mediterránea sostiene que, en el primer trimestre de este año, los salarios reales del sector privado anotaron una caída de 4,4 por ciento. Pero que la perdida que podrían enfrentar en los próximos meses aquellos que reciban el 75% de sus salarios en abril y mayo, llegaría a una merma del 26,6 y 28,9 por ciento. La caída de la masa salarial de estos 6 millones de trabajadores del sector privado fue en marzo del 7,5 por ciento, y en abril y mayo seria del 19 por ciento. No ocurre lo mismo con los trabajadores del sector público Pero esta información podría dar un indicio de la caída de consumo y los grados de pobreza de la población.