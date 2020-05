Gobernador Axel Kicillof, la situación del conurbano es distinta a la del interior bonaerense

Sí, tal cual lo lee amigo. Finalmente tuvo que presentarse una situación dramática como lo es la pandemia del covid-19 para que nada menos que el Primer Mandatario Provincial reconociera las asimetrías que contiene la provincia de Buenos Aires. Lo hizo ayer, lunes 11 de mayo de 2020.

Recordemos que la creación misma de la Provincia es un episodio de idas y vueltas al que no le faltó algún baño de sangre; tal es así que el conflicto desembocó en una serie de enfrentamientos armados, llamados Revolución de 1880, en los cuales las tropas del gobernador Tejedor fueron derrotadas por las nacionales.

Dardo Rocha, investido gobernador de la provincia tras la revuelta, se vio entonces ante la necesidad de instalar su gobierno y administración en otra ciudad (Buenos Aires se transformaba en Capital de la República).

Una comisión compuesta por notables de la época, más varios ingenieros (los imagino como la Comisión de Infectólogos que hoy nos abruma), construyeron una nueva ciudad capital que es fundada con el nombre de La Plata.

Como bien lo explica el profesor y exdecano de la Facultad de Derecho de La Plata, Dr. Pablo Reca, a diferencia de las demás provincias del país, en la de Buenos Aires las divisiones territoriales se llaman partidos en lugar de departamentos, que es la denominación común en el resto de las provincias argentinas.

Estos también se constituyen en la división municipal de la provincia. Los partidos-municipios cubren todo el territorio provincial, donde se utiliza el sistema de ejidos colindantes. Existen 135 partidos.

El último partido declarado por ley es el partido de Lezama, el 22 de diciembre de 2009.

La Constitución Provincial no reconoce la autonomía municipal que fue reconocida para todo el país en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, cada partido corresponde a un municipio y está gobernado por un intendente, electo por sufragio popular. Asimismo, la provincia se divide en 25 regiones educativas, 18 judiciales, 12 sanitarias y 8 secciones electorales.

En conferencia efectuada vía Zoom el sábado 9 de mayo de 2020 por el economista Lucas Llach, llegábamos a la conclusión de que no solo existen diferencias de tipo económico que separan a los partidos del interior bonaerense de los denominados conurbano, sino que existe una idiosincrasia totalmente distinta entre el ciudadano del interior y el del Área Metropolitana, como hoy se gusta denominarlo.

Y finalmente el Gobernador reconoce que es tan diferente el interior provincial al conglomerado que conforma el conurbano, que no puede aplicar las mismas medidas y protocolos tanto uno como en otros.

Nace Un Compromiso: finalmente quienes intervenimos en la conferencia, todos militantes de Juntos por el Cambio, mayoritariamente en este caso integrantes de la UCR, tomamos un compromiso de militancia para que, sin distinción de partidos políticos, organizaciones intermedias y ciudadanía en general, luego de terminado el episodio de salud que nos abruma (la pandemia), logremos la discusión y de ser posible la creación de una nueva provincia, más inclusiva, económicamente menos cara, con Instituciones políticas modernas, con proximidad entre gobernantes y gobernados.