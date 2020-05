Muchas empresas y comercios de nuestra ciudad están sufriendo el ataque de “popoman”, un personaje siniestro que, favorecido por el contexto, impulsa contenidos y mensajes que atentan contra su valor, ese que tanto cuidaron durante mucho tiempo. Hoy hablaremos de los peligros de la estrategia “popó” y el crecimiento sostenido de las marcas, ahora en la faceta digital.

Está a la vista de todos, mucho más ahora que nuestra exposición a las redes aumentó exponencialmente. Facebook, instagram, whatsapp y todas las herramientas posibles están al servicio para potenciar el alcance de una oferta o mensaje. Como dice el refrán, “la necesidad tiene cara de hereje” y marcas que históricamente cuidaron sus formas en el “off line” se ven obligadas a salir al ruedo “on line” sin estar listas: las preferidas del siniestro Sr popó.

Saturación de oferta, medios inadecuados que molestan a los clientes, tono desesperado, alterado y la insistencia como lema. La filosofía de “popo-man” es seducir con una fórmula que quizá reúna moscas al principio pero al poco tiempo nos dejará sin nada. La interrupción es su ley y los contenidos “caca” su herramienta secreta. Una metáfora necesaria para darle fuerza a este mensaje, un camino que quiero recorrer para captar la atención y profundizar un poco.

Se trata de una cuestión de perspectiva, hay que ponerse en el lugar del consumidor quien hoy se encuentra atormentado por una letrina de contenidos que lo acosan en cantidad. Es entendible, no hay tiempo y la situación obliga a muchos a salir al terreno digital sin estar preparados.

Un principio de solución es entender a la gente. No solo se trata de “vender” sino de ayudarlos a “comprar”. Un pasaje del “viejo marketing” basado en la interrupción pasando al concepto de “atracción” ¿Cuál es la relación del usuario con cada medio y qué busca en esos lugares? Una revisión que nos puede dar pistas para re-iniciar el camino digital con valor agregado.

Los cambios son duros, pero en ocasiones impostergables. Los avances tecnológicos nos obligan a estar preparados. El Nuevo Marketing es la forma de encender tus ventas a través de contenidos que atraigan clientes. Primero debemos identificar con detalle quiénes son y convertirnos en “la” referencia para ellos, una voz confiable y autorizada sobre temas vinculados a nuestros productos y servicios. Estamos frente a una oportunidad, así como invertiste en esa máquina para producir mejor, ahora es tiempo de hacerlo de cara al mercado. Del mostrador para allá, entendiendo el juego y sus nuevas reglas. Quienes no tomen ese camino, tarde o temprano verán caer sus márgenes o quedarán expuestos frente a la competencia. Decile no a “popo-mán”.