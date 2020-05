Sr. Intendente ahora Ud. tiene la palabra

El fin de semana pasado el gobierno nacional dispuso la tercera etapa de la cuarentena en todo el país, con la novedad de que se le da autorización a los gobernadores de cada provincia para que, de acuerdo a su criterio, pueda flexibilizarla incorporando nuevas actividades económicas en aquellos lugares donde consideren que el riesgo de contagio sea muy bajo. En ese sentido, se estableció que en aquellas localidades de menos de 500.000 habitantes se podrán incorporar actividades hasta ahora no permitidas. En este rango se encuentra Junín y, para poder incorporarlas, el Intendente debe elevar al gobernador cuáles podrían ser.

En este sentido puedo señalar algunos indicadores que reflejan la magnitud de la crisis en la cual estamos inmersos.

Según información recientemente elaborada por CAME, en el mes de marzo la producción de las Pymes cayó un 29% y solo el 57% pudo cubrir los cheques entregados. Esto nos da una idea de lo que puede ser en el mes de abril, donde la cuarentena abarcó todo el mes y los ingresos de muchas Pymes fue cero.

Se sabe que el gobierno está saliendo en ayuda de este sector, pero en ese sentido hay muchas quejas por la demora en su implementación y la poca colaboración de muchos bancos privados.

Ya se están también llegando a algunos acuerdos con los gremios para reducir los salarios en algún porcentaje, sobre todo en las actividades todavía no autorizadas a operar, para atenuar el grave problema de tener que pagar salarios sin ingresos. Según los últimos datos recogidos sobre la marcha de la economía, la caída de la actividad económica en abril fue del 15%, una de las más altas en la historia de la Argentina.

Creo entonces que es hora de que las autoridades comiencen a ver la posibilidad, en aquellos lugares de poco riesgo de contagio, de empezar la apertura de actividades que, tomando las medidas de seguridad sanitarias que correspondan, puedan comenzar a tener ingresos, porque muchas de ellas no podrán continuar operando si esta cuarentena continua, sobre todo con la incertidumbre de cuándo puede finalizar.

Apelo entonces a que, con los resguardos que correspondan, podamos iniciar un proceso de apertura de la economía en nuestra ciudad, teniendo en consideración que las consecuencias en el día después serán muy graves.

El cierre de establecimientos será inevitable, la pérdida de puestos de trabajo ni que hablar, y los niveles de pobreza subirán notablemente generando conflictos sociales difíciles de predecir.

No quiero ser muy pesimista, pero el escenario para el día después será muy grave, por lo que en la medida que se anticipen medidas de flexibilización lo antes posible, menores serán las consecuencias futuras para todos los juninenses.

Hace unos días se publicó en un diario nacional una nota realizada al sociólogo Jeremy Rifkin, asesor de gobiernos y corporaciones en todo el mundo y ante una pregunta del entrevistador con relación al coronavirus dijo: “Ya nada volverá a ser normal. Esta es una llamada de alarma en todo el planeta. Lo que toca ahora es construir las infraestructuras que nos permitan vivir de una manera distinta. Debemos asumir que estamos en una nueva era. Si no lo hacemos, habrá más pandemias y desastres naturales, estamos ante la amenaza de una extinción”.

Aldo García López

DNI 4974484