La decisión de las cuatro jurisdicciones más importantes del país –Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe- de comunicar en forma conjunta que no permitirán las salidas de esparcimiento a 500 metros del domicilio, que había anunciado el sábado por la noche Alberto Fernández, implica un mensaje político para el Presidente por no haber consultado previamente la nueva medida.

La jugada adquiere significación porque los cuatro distritos aglutinan más del 70 por ciento de la población argentina y porque Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti y Omar Perotti ensancharon la espalda política para tomar una decisión antipática, luego de que el Presidente los dejara en una posición incómoda ante los ciudadanos ávidos de un respiro de la cuarentena.

Según se pudo saber, las salidas de esparcimiento fueron decididas por Alberto F. en soledad, sin consulta a los gobernadores que el viernes le habían dado el visto bueno a la continuidad de la cuarentena. Por eso el malestar se hizo evidente en el silencio que los mandatarios provinciales y el alcalde porteño guardaron tras el anuncio del Presidente el sábado en la quinta de Olivos. No obstante, Kicillof, Larreta, Schiaretti y Perotti –a quienes se sumó el chaqueño Jorge Capitanich- avisaron al Gobierno que no habilitarían las salidas de 500 metros en los grandes centros urbanos, donde se registra la mayor circulación del virus Covid-19.

Aunque ahora se les presenta el desafío de hacer cumplir esa medida tras el relajamiento que habilitó el Presidente.