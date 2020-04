Tuning comercial

Vivimos un momento de importantes transformaciones comerciales. Un proceso que se acelera por el contexto pandemico obligando a muchas empresas y comercios de nuestra ciudad a “quemar etapas”.

La influencia de los tutoriales y las conferencias en vivo impacta de forma directa. La libre interpretación de los contenidos iguala la estrategia para vender una tortilla de papas, zapatos, viajes y seguros. El foco está puesto en la ejecución autómata y despersonalizada, como una receta magistral aplicable a todo. La promesa es grande y llamativa.

En tiempos de Covid, la urgencia nos convoca y metemos el “fitito” en el taller para hacerle algunos retoques. Le pintamos un rayo en los laterales, lo “bajamos un poco” y le instalamos un caño de escape para que suene mejor. Salimos al centro pero a las pocas cuadras, y después reunir todas las miradas, empieza a fallar.

La información fluye al instante y a través de muchos canales, los procesos de compra son más rápidos y las posibilidades de comparar ofertas aumentan. Hace mucho tiempo que algunas estrategias comerciales quedaron obsoletas pero el “día a día” y la multiplicidad de tareas impide visualizarlo. Ahora es urgente y equivocamos los caminos dedicando tiempo y dinero a bálsamos que ni siquiera tapan el dolor.

Las estrategias digitales no impactan de la misma manera a todas los segmentos. Lo primero que hay que preguntarse es si nuestro negocio está listo para generar un verdadero ecosistema integrado a la realidad. Definir para qué lo vamos a usar, cómo vamos a construir valor y por qué motivo la gente se sumaría a nuestra comunidad. El punto es que en muchos casos, las marcas juninenses no tienen nada para decir de si mismas. Solo es la oferta por la oferta misma y las redes no operan solo como un catálogo.

La marca no es la ejecución sino la estrategia. Está muy bueno que te nutras de todo lo que se dice por estos días pero siempre tenés que adaptarlo a tu realidad, a las caractarísticas de tu negocio y al perfil de tus clientes ¿Quiénes son, dónde están, cómo podés alcanzarlos? Una vez definido estos puntos podés pasear por Sáenz Peña, con el codo sobre la puerta y sonrientes. Aceleralo despacito. No caigas en la red, la marca siempre primero.