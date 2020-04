Recuerdo que hace unos quince años me llegaron los primeros comentarios de una comunidad llamada “Second Life”. Un mundo virtual en el que los usuarios operaban con un avatar (identidad virtual) para vivir su "segunda vida" en línea. En ese espacio, podías encontrar pareja, practicar deportes y comprar productos. Un absurdo que hoy se hizo realidad, no solo para las personas sino para las empresas.

Todavía desconocemos los efectos del Covid19. No logramos ver el horizonte pero si de algo estamos seguros es que hay cambios que llegaron para quedarse. Una vez que salgamos, el contexto competitivo habrá cambiado. Lamentablemente algunos no estarán y solo los que supieron adaptar su negocio a las nuevas condiciones saldrán fortalecidos.

Multiplicación de ofertas informales por redes y el whatsapp que no para. Saturación, ineficiencia y el bálsamo de pensar que estamos haciendo algo por nuestro negocio. Propuestas que van desde tartas, tortas, camperas y herramientas hasta vinos y vehículos. El cambio repentino e inesperado de las condiciones aceleró el proceso y cada uno hace lo que puede. Si bien no todos los negocios se pueden proyectar hacia lo digital, en esta columna le apunto a quienes necesitaban esta “bofetada” para iniciar el proceso de adaptación.

Por lo general, se vincula la transformación digital a una serie de innovaciones tecnológicas. Nada de eso, se trata de un cambio que busca generar sinergia entre ambos universos, el real y el virtual. El objetivo es integrar la experiencia entre los distintos canales de venta de modo de lograr una comunicación unificada, una visión de negocios que permita que el cliente transite entre los distintos canales (omnicanalidad) de manera transparente.

Ya no se trata de una “segunda vida” sino de la integración de ambas. Hoy la urgencia hace que muchos se estén moviendo rápido pero la imagen se asemeja a un hamster corriendo sobre una rueda. Digitalizar la humanidad o humanizar lo digital. Depende en qué extremo te ubiques, creo los dos caminos son necesarios para llegar a un punto de encuentro. El futuro ya llegó, si querés que algo cambie no hagas siempre lo mismo. Es tiempo de “Machear” con la nueva realidad.