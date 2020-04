El 56% de los votantes teme perder su empleo por la crisis del Covid-19

Más de la mitad de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Facebook y Twitter, reconocieron que ven peligrar su fuente laboral por el impacto económico del aislamiento y la crisis del coronavirus.

En efecto, ante la pregunta: “¿Teme perder su empleo por el impacto económico de la cuarentena?”, el 56 por ciento (216 votos) admitió que “sí”, mientras que en la vereda opuesta el 44 por ciento restante (171 votos) respondió que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 387 lectores.

La situación de las pymes

Solo el 16% de las micro y pequeñas empresas sin actividad por las medidas sanitarias impuestas en el país puede pagar salarios y gastos fijos de abril sin el apoyo del Estado, según el último informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP), "frente a la inactividad, dada la disponibilidad de activos líquidos".

En tanto, un "24% de las empresas no podrá enfrentar dichos gastos de abril, ni siquiera con dicha asistencia, por lo cual deberán endeudarse o aumentar el aporte de capital propio a la actividad", indicó la entidad.

Según el informe, "un 6% de las MiPyME está actualmente considerando abandonar la actividad", lo que representa a unas 35.000 empresas con una dotación actual de 190.000 trabajadores.

El Observatorio evaluó que en total "están en riesgo 415.000 puestos de trabajo adicionales", si "parte de las empresas que no pueden afrontar las erogaciones de abril no consigue endeudarse o aumentar el aporte de capital".

En general, según el relevamiento, el 80% de las MiPyMEs está a favor de la flexibilización de la cuarentena para reducir el costo diario de la inactividad, que llega a US$ 115 millones.

El informe sostuvo que solo el 10% de las micro, pequeñas y medianas empresas están "totalmente operativas", mientras que el 54% del segmento se encuentra en situación no operativa y suma "aproximadamente 325 mil empresas"; mientras que 36% de las empresas está parcialmente operativa.

Por sectores, el 74% de las empresas de la construcción están no operativas; y lo mismo ocurre con el 65% de manufactura y el 65% de los comercios, mientras que el sector de los servicios "se encuentra relativamente menos afectado", indicó la FOP.

Aun con los beneficios fiscales implementados por el decreto 332, señaló la Fundación, "la disminución de la presión fiscal sigue siendo la intervención preferida por las MiPyMEs", con foco en las "moratorias nacionales y provinciales y la disminución hasta el 95% de las contribuciones patronales o su postergación".

"El crédito bancario como instrumento es relativamente más valorado por las empresas medianas que por las pequeñas y micro, vistos los problemas operativos/burocráticos que impone el sistema bancario", concluyó el informe.

Advertencia del FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió esta semana que la crisis global que genera la pandemia de coronavirus tendrá "las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión".

La máxima autoridad del Fondo también subrayó que la "recuperación parcial" podrá verse el año próximo, que los países más "vulnerables" serán los más afectados, y revalorizó la importancia de las "acciones políticas" que definan hoy los diferentes gobiernos.

Adelantó que en el informe de perspectiva de la economía mundial que se difundirá la próxima semana "anticipamos las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión".

"Hace solo tres meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020", recordó la ejecutiva, para señalar que "ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita".

En cambio, la "noticia alentadora" según Georgieva es que "todos los gobiernos han entrado en acción y de hecho ha habido una coordinación significativa".<

Adelantó que el Monitor Fiscal del FMI, cuyos resultados se difundirán la próxima semana, arrojará que los países de todo el mundo tomaron medidas fiscales por un valor de aproximadamente U$S 8.000 millones, además de las "medidas monetarias masivas del G20 y otros."

También remarcó que "muchas de las naciones más pobres también están tomando medidas fiscales y monetarias audaces, incluso mientras luchan con este choque fundamental en sus sistemas, y con mucha menos potencia de fuego que sus contrapartes de los países ricos".

"Así como la crisis de salud afecta más a las personas vulnerables, se espera que la crisis económica afecte más a los países vulnerables", remarcó la ejecutiva.

En ese sentido, puntualizó que los mercados emergentes y las naciones de bajos ingresos en África, América latina y gran parte de Asia "están en alto riesgo":

Mencionó los sistemas de salud "débiles", las ciudades "densamente pobladas y barrios marginales dónde el distanciamiento social no es una opción"; y que "con menos recursos están peligrosamente expuestos a los contínuos choques de demanda y ofertas, drásticos ajustes en las condiciones financieras", y en algunos casos "una carga de deuda insostenible", al describir a los países en riesgo.

A su vez, Georgieva señaló que los mismos países "están expuestos a una presión externa masiva", tal como lo muestra la salida de unos U$S 100.000 millones que los inversores retiraron de las carteras de los mercados emergentes.

Ese nivel de "salida" ocurrió en los últimos dos meses y representa "más de triple" de la generada 10 años atrás, en la crisis financiera mundial que comenzó con la explosión de los préstamos hipotecarios.

Por ello, la directora gerente sostuvo que los "exportadores de productos básicos están recibiendo un doble golpe por el colapso".

Previamente identificó como actividades impactadas por la pandemia al comercio minorista, el transporte y el turismo, en las cuales "la mayoría de los trabajadores son autónomos o empleados por pequeñas y medianas empresas".

Remarcó que este año será "excepcionalmente difícil" y que "si la pandemia se desvanece en la segunda mitad del año, lo que permite un levantamiento gradual de las medidas de contención y la reapertura de la economía, nuestro supuesto básico es una recuperación parcial en 2021".

Insistió en que "existe una gran incertidumbre en torno de las perspectivas: podría empeorar dependiendo de muchos factores variables, incluida la duración de la pandemia", y subrayó que "todo depende de las acciones políticas que tomemos ahora".