Vacunas, pandemias y... ¿más allá?

“¿Cuándo va a estar disponible la vacuna?”, “¿va a estar disponible para todos?”, “¿por qué no tenemos una vacuna todavía?”, “y en el mientras tanto… ¿cómo nos protegemos?”. Estas son las preguntas que más suenan en los medios, al mismo tiempo que se muestran imágenes de góndolas vacías y largas filas para comprar alcohol en gel y barbijos, productos que, por supuesto, escasean.

En las calles se ven personas con las bocas tapadas yendo de una farmacia a otra en búsqueda de la vacuna de la gripe y mirándose unos a otros como si fueran contagiosos. Cualquier semejanza con la realidad NO es pura coincidencia. Ya vamos a llegar a eso…en un minuto.

Lo anteriormente descripto es, ni más ni menos, lo que vivimos durante la pandemia de gripe H1N1 en el 2009. ¿Se acuerdan ahora? ¿No? Nos tomó a todos desprevenidos y durante meses pedimos, entre ansiosos y esperanzados, que los científicos, en una carrera contra el tiempo, descubrieran la vacuna que nos salvase a todos. Miles de personas murieron. Y la vacuna finalmente llegó.

Al siguiente año la gente, especialmente los pertenecientes a los grupos de riesgo, se vacunó masivamente y el impacto en la reducción de la enfermedad fue impresionante. Parece una película hollywoodense, pero no lo es.

Permítanme contarles a quienes no se quedaron viendo lo que venía después de los títulos, que la película no termina ahí. Al año siguiente -es decir, en el 2011- cuando ya estaba la vacuna disponible, las muertes por gripe H1N1 habían bajado y no se hablaba de pandemia, algunos olvidaron la sensación que tuvieron ante la aparición del nuevo virus y, como pensaban que no había más riesgo, ya no se vacunaron contra la gripe.

Así, año tras año, varios se fueron olvidando lo importante que era vacunarse contra la gripe. La memoria de la sensación de peligro ante un nuevo virus duró bastante menos que la memoria inmunológica.

Hoy enfrentamos una situación muy parecida – aunque potenciada tal vez por la biología del virus y la inmediatez y exceso de información producto de la creciente globalización - a la que vivimos durante la pandemia de gripe hace diez años y NO es pura casualidad.

La naturaleza nos recuerda constantemente que una simple mutación puede hacer que aparezca un virus nuevo para el que no tenemos defensas y con la capacidad de diseminarse alrededor del mundo. Hoy lo vivimos con la COVID-19, una enfermedad que se expande a pasos agigantados alrededor del mundo y para la cual, todavía, no tenemos ni defensas naturales ni una vacuna que venga a salvarnos. Así de vulnerable se siente un mundo sin vacunas.

Nuestra experiencia en esta nueva pandemia nos hace recordar y apreciar cuán importante es contar con vacunas seguras y efectivas para protegernos de enfermedades graves como el sarampión, la polio o la gripe, entre otras.

La carrera para encontrar la vacuna y los tratamientos contra el coronavirus empezó hace meses. Existen decenas de organizaciones y científicos trabajando sin parar para desarrollarlos. Gracias a los enormes avances en la tecnología y la ciencia, los primeros resultados se empezarán a conocer pronto. Mientras tanto, ¿les cuento una gran noticia? ¡Tenemos disponible una vacuna que nos protege contra la gripe, una de las enfermedades más temibles del invierno! Es gratuita y obligatoria para todas las personas que se encuentran en los grupos de riesgo.

Protegernos y proteger a todos los miembros de nuestra comunidad, en especial a aquellos que tienen más riesgo de enfermarse gravemente, depende de cada uno de nosotros. No nos olvidemos lo afortunados que somos de tener una vacuna contra la gripe, especialmente en este momento tan particular que nos toca vivir.

Podés encontrar más información respecto a la vacunación antigripal aquí https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/antigripal.

Es importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, especialmente en cómo se llevarán a cabo las vacunaciones durante la cuarentena en cada ciudad. Informate y No te olvides, ¡Si te cuidas a vos, nos estas cuidando a todos!

Ya sabemos lo que debemos hacer, ¿qué estás esperando?



(*) Pediatra, investigadora adjunta del CONICET en fundación INFANT, profesora asistente adjunta en el Departamento de Pediatría, de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos.