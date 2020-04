La celebración del pasado

En estos raros tiempos de la pandemia, la multitudinaria grey de los adoradores de los deportes sufre una abstinencia consabida, rigurosa y específica, pero susceptible de ser transitada de forma más liviana con la ayuda de la babel virtual: textos, videos, películas y etcéteras.

Valorado debidamente el insuperable valor de los recuerdos, distintiva facultad humana de retener y recrear, hay sin embargo una gran cantidad de sucesos de los que se carece de otro registro que no sea el del hecho consumado y, en su momento, reconstruidos por narraciones radiales y crónicas.

He ahí el vacío que llegan a compensar las imágenes propiamente dichas en clave de 2.0, una herramienta que, sin estar al alcance de todos ni mucho menos abarcar la complejidad de la riqueza simbólica, no deja de ofrecer categoría de bálsamo al síndrome de la privación del “deportivismo”.

Se trata más bien de una contribución conjuntiva, jamás disyuntiva, que por ejemplo coexiste con sugerencias que honran la palabra escrita: de hecho, Ediciones Al Arco, pionera de la literatura deportiva en la Argentina, ha repuesto gratuitamente una docena de sus títulos y en Google los adoradores de Roberto Fontanarrosa disponen de clásicos del tipo de “19 de diciembre de 1971”, “La observación de los pájaros” y “El ocho era Moacyr”, entre otros.

Pero en materia de testimonios fílmicos hay una generosa oferta que excede por mucho el consabido apego por la evocación de tal o cual camiseta o tópicos como los Mundiales de fútbol, Maradona, Messi, Monzón, Fangio, sigan firmas.

He aquí una breve y arbitraria selección de videos que obran en YouTube, el sitio web de unos dos mil millones de usuarios cuyo lanzamiento en nuestro país data de 2010:

En materia de películas vinculadas con el juego de la pelota número 5, por ejemplo, están disponibles “La Historia del Fútbol Argentino” ( Canal Volver, de 35 minutos de duración), la legendaria “El Hincha” (deliciosa obra de Enrique Santos Discépolo) y trabajos menos conocidos como el documental “El fútbol es historia”, “De pibe a leyenda” (acerca de Alfredo Di Stéfano), varios que atañen al brasileño Garrincha y otro, breve y revelador, titulado “Fascismo y fútbol”, que remite a la influencia de Benito Mussolini en el Mundial de Italia 34.

En una escala análoga se inscriben “Política y deporte: Mundial 78”, “Sobreviví a Münich 72” y sobremanera “Hitler y los Juegos de Berlín”, que bien puede ser acompañado por el especial “Jesse Owens”, dedicado al atleta estadounidense que brilló en la justa olímpica de 1936.

Los admiradores de Emanuel Ginóbili tienen a mano producciones variopintas y desde luego también los que con o sin Manu simpatizan con San Antonio Spurs; si de rugby hablamos hay abundantes testimonios que reponen la vida del malogrado John Lomu y ni hablar de la excepcional rumana Nadia Comaneci, niña prodigio de la gimnasia artística que inspiró una película y varios documentales con epicentro en sus gloriosos días de los Juegos de Montreal 76.

Los “tuercas” pueden abrevar en el tradicional “Le mans” (filmada en 1971) y en “El derecho a ganar” (vida y obra del brasileño Ayrton Senna) y los adoradores del boxeo gozan de una copiosa oferta que comprende a “Gatica, el Mono” (de Leonardo Favio), “Rocky IV”, “El Toro Salvaje” (magistral Robert De Niro y su Oscar en la piel de Jake La Motta) y lo mejor de Cassius Clay, Sugar Ray Robinson (un documental y peleas completas, en nítido y nostálgico blanco y negro, con La Motta y Carmen Basilio), y Joe Louis, sus célebres batallas con Jersey Joe Walcott y Rocky Marciano, más un breve video adicional llamado “in training”.

No menos recomendables son sendas biografías de Michael Jordan y Jim Torphe y la encendida arenga final del entrenador Tony D’Amato encarnado por Al Pacino en “Un domingo cualquiera”, de Oliver Stone.