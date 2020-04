Al virus lo derrotamos entre todos

La pandemia que golpea al mundo llegó para transformarnos como sociedad. Muchos están nerviosos, preocupados, confundidos... y es completamente natural. La amenaza a la salud a la que nos enfrentamos no tiene precedentes, es diferente a cualquier otra que hayamos vivido. Y sin embargo, tenemos que valorar que reaccionamos pronto y bien.

A quienes más tenemos que cuidar es a nuestros adultos mayores y a las personas con enfermedades preexistentes, pero también a aquellos que viven en condiciones precarias. La clave está en trabajar todos juntos para frenar la propagación del virus y cuidar unos de otros. Solo así podemos retrasar la transmisión, prevenir la infección y salvar vidas.

Para cumplir con ese cometido se requirió de medidas inéditas que tuvieron y tienen como protagonista a un Estado a la altura de las circunstancias, que priorizó a la salud de los argentinos por sobre la economía, pero que tampoco descuidó a esta última.

La cuarentena frente al virus es una medida de prevención tomada con anticipación y contundencia, y está mostrando mejores resultados en el mundo que aquellas que se demoraron, negaron la importancia de evitar la propagación o apostaron a una lógica de mercado y no a la de la salud. "Salud o economía" es una falsa dicotomía, puesto que los que secundarizaron la salud hoy se están viendo desbordados también en lo económico.

Nuestro Gobierno, en cambio, asesorado por expertos y siguiendo las recomendaciones de la OMS, analiza e implementa día a día nuevas medidas que garantizan la protección de nuestra población y moderan el impacto económico de la crisis.

Entiendo que no ver a nuestros familiares y amigos como no tener ingresos suficientes son las dos mayores preocupaciones durante la cuarentena. Algunas cosas son inevitables, pero para aliviar las otras el gobierno de Alberto Fernández ha implementados diferentes bonos para contribuir y poder llegar a los distintos sectores de la sociedad. A su vez se tomaron medidas con el fin de proteger el empleo impidiendo despidos y suspensiones; se está ayudando a las empresas a cubrir sus costos y pagar salarios; se han congelado los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios; fueron suspendidos los cortes de servicios por 180 días y tantas otras medidas.

En Junín hemos recibido un gran aporte desde el Gobierno provincial a cargo de Axel Kicillof de una suma de más de un millón doscientos mil pesos. A su vez desde el ministerio de Desarrollo de la Nación se va a aportar dos millones, lo cual será destinado a la compra de mercaderías que ayudarán a los más complicados. Como se ve, se está gobernando para el conjunto de la sociedad y no para que se salven solo los que puedan.

Si perseveramos, vamos a tener buenos resultados en lo más importante y urgente: contribuir a salvar vidas. Por eso, quiero agradecer la conciencia individual del cuidado y la solidaridad colectiva que estamos viendo en Junín, las cuales junto a la presencia del Estado son nuestras mejores armas para atravesar la cuarentena con el menor dolor posible. Estamos juntos en esto, y lo superaremos. Juntos.