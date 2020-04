Hace 38 años, héroes sin capa con poco armamento, escasez de comida y sin nada de experiencia, recuperaban para su país un territorio que le pertenecía (Las Islas Malvinas) contra el poderoso imperio inglés. Estas Islas constituyen un archipiélago situado en el océano Atlántico Sur en la plataforma continental de América del Sur. Se hallan rodeadas por el mar Argentino, a una distancia mínima de 464 kilómetros de la costa argentina. En tanto, se encuentran a 12.730 kilómetros del Reino Unido.

Estas estaban deshabitadas cuando fueron descubiertas por exploradores europeos pero hay indicios de que indígenas patagónicos llegaron a Malvinas en canoas, encontrándose piezas arqueológicas como puntas de flecha y restos de canoas. Cabe recordar que los indígenas son americanos y no europeos.

Luego de la colonización española en el continente, las visitas británicas sobre las islas provocaron una serie de fricciones con España y en 1740 se produjo un enfrentamiento armado entre las flotas de ambos países sin un claro vencedor. España logró la retirada de los británicos en el marco de los acuerdos llamados Convenciones de Nutka. En 1764 Francia tomó posesión de las islas. Ante la protesta española, en 1766 Francia accedió a evacuarlas y reconoció la soberanía española sobre el archipiélago. En 1811 las Malvinas fueron evacuadas por los españoles, quedando desiertas hasta 1820, año en el cual el gobierno de Buenos Aires, al ver que las Islas estaban desocupadas, envió una fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en las Malvinas, como sucesión de España.

En enero de 1833 llegó la fragata británica HMS con flotas de Guerra para reclamar la “soberanía”. Los argentinos no pudieron resistir y tuvieron que abandonar las islas.

El 2 de abril de 1982 fuerzas militares argentinas atacaron y ocuparon las Malvinas. El gobierno británico respondió con el envío de una fuerza naval que desembarcó seis semanas más tarde y después de duros combates forzaron la rendición argentina el 14 de junio de 1982, restableciendo la administración británica sobre las Malvinas.

Esta Guerra no fue solamente entre Argentina e Inglaterra, ya que hubo países que ayudaron a su manera a uno u otro. Inglaterra, fue ayudado por Chile quien le prestó su territorio para restablecer combustible y vigilar a los argentinos y por cómo no, claro está, los Estados Unidos, quien le proporcionó armas con lo último en tecnología. Por el lado de Argentina, fue ayudado por Rusia, este le brindó información con sus satélites a la fuerza aérea Argentina de la ubicación de los buques ingleses. También ayudó Perú, este fue el país que más apoyo militar y diplomático le dio a su país hermano. Militarmente enviando aviones, repuestos y personal técnico no solo para reparar aviones sino también para adiestrar a ciertos pilotos argentinos que no tenían la suficiente experiencia. Libia firmó un acuerdo con Argentina para el envío de armamento militar. Por último nos encontramos con Israel, quien vendió a la Argentina armas y equipo militar entre ellos los aviones Mirage.

El gobierno argentino al ver semejante magnitud de apoyo en esta Guerra comprendió que se podría desatar una 3° guerra mundial en su territorio, pero armamentística y económicamente se encontraban debilitados.

Acá enumero los tres puntos clave por los cuales las Islas Malvinas son argentinas.

1) Son de Argentina por su ubicación geográfica. Argentina es el país más próximo y las Islas son parte de la plataforma continental submarina y del subsuelo argentino.

2) Siguen siendo argentinas porque España introdujo una pequeña colonia allí y porque sus derechos, tras la revolución de Mayo de 1810, fueron trasmitidos a su sucesora la República Argentina.

3) En el ámbito jurídico son argentinas, por la adjudicación papal de las islas a España, admitida por las potencias de la cristiandad y por la breve colonización francesa, cuyo desalojo por España se realizó en la plena comprensión del derecho.

Cabe destacar que las Naciones unidas acepta que hay una administración por parte de Inglaterra a los Kelpers, pero eso no equivale a tener soberanía sobre el suelo que está en disputa desde hace años. La ONU expresa que los kelpers no son sujeto de derecho sino objeto de derecho, lo que significa, desde el punto de vista del derecho internacional, que se les respetará los derechos de propiedad privada, de idioma, cultura pero no pueden decidir soberanía sobre el territorio en conflicto.

En América Latina los héroes no tienen capas, máscaras, ni superpoderes. Ellos dieron la vida por su pueblo. Eternamente gracias.