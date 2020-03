Ocho de cada diez votantes creen que se extenderá la cuarentena

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Facebook y Twitter, consideró que la cuarentena se extenderá una vez vencido el plazo del 31 de marzo.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que después del 31 de marzo terminará la cuarentena?”, el 81 por ciento (2834 votos) opinó que “no”, mientras que en la vereda de enfrente solo el 9 por ciento (279 votos) consideró que “sí”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 3000 lectores.

¿Hasta cuándo se extiende?

El martes 31 de marzo vencerá el periodo de cuarentena decretado por el presidente Alberto Fernández para detener la propagación del coronavirus en la Argentina y, en paralelo, crece cada vez más la expectativa acerca de las nuevas definiciones que encarará el Gobierno nacional para evitar nuevos contagios.

El propio Presidente dio esta semana algunas señales de que el confinamiento general podría extenderse al asegurar, entre otras cosas, que "hay que ser cuidadosos" y que "antes que nada" hay "que preservar la salud de la gente", y tras haber dicho que el reinicio de clases puede esperar porque "no le urge", en una entrevista con la Televisión Pública.

Cuando fue consultado sobre si renovaría los plazos del confinamiento general, el Presidente contestó: "Vamos a ver cómo evolucionan estos días. Tenemos que ser cuidadosos. La cuarentena es un problema porque paraliza la economía, pero también, seamos francos, deberíamos antes que nada preservar la salud de la gente. Cada vez que veo que se infectó uno más sufro. Y no quieran saber lo que me duele cada muerte. Lo más importante es tratar de preservar la salud de la gente".

Si bien Fernández no hizo ninguna confirmación en sus expresiones públicas, en la cima del Gobierno dan por hecho que la cuarentena por la pandemia de Covid-19 se ampliará hasta después de la Semana Santa. Es decir, hasta el 12 de abril y en total serían 24 días consecutivos de confinamiento obligatorio.

Otra de las claves que podrían dar cuenta de la necesidad de la extensión de la cuarentena es la recomendación del comité de expertos: es que los resultados de la cuarentena general solo empezarán a notarse a partir del 2 de abril, por lo que la medida debería continuar.

En el ministerio de Seguridad consideran que están dadas las condiciones para sostener el operativo de control de la cuarentena. Con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad ya están desplegadas sobre todo el territorio, con el mayor esfuerzo puesto en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en algunos distritos del conurbano.

"Hablé con la ministra Frederic y le pedí inflexibilidad absoluta. Se terminó la paciencia, del mismo modo que se termina la paciencia con los especuladores, los sinvergüenzas que remarcan. Vamos a ser inflexibles. Porque está en juego la vida de la gente, y con eso no se juega", manifestó el Presidente.

Educación

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que se extenderá la suspensión de las clases mientras esté la decisión del Gobierno nacional de priorizar la salud ante la pandemia de coronavirus y adelantó que comenzará una segunda etapa del programa "Seguimos Educando" con participación de los medios de comunicación.

"Se extiende la suspensión de las clases a partir de una definición clara de nuestro presidente de priorizar la salud. Cada decisión de cuidar la salud genera nuevos desafíos, en este caso de educar a los chicos en casa y contenerlos como familia ante este momento de incertidumbre", aseguró.

Sobre cuándo podrían reiniciarse, el ministro dijo que "es difícil saberlo, es un momento de incertidumbre para todos los países del hemisferio sur, y será de acuerdo a como es el comportamiento de la pandemia en el hemisferio norte. Cada decisión que se tome va a ser para cuidar algo que no se recupera que es la salud".