Estados Unidos: ¿Biden? versus Trump

En materia de política interna, dos temas sobresalieron por debajo, claro, del coronavirus: el “impeachment” al presidente Donald Trump y las primarias parciales del Partido Demócrata.

Sin escuchar testigos, los senadores republicanos absolvieron al presidente Trump mediante una actitud de cuasi mayoría automática.

La reacción del presidente Trump tras la absolución de los cargos de abuso del poder y de obstrucción al Congreso fue, una vez más, destemplada y desmedida.

Acusó a una conspiración entre demócratas y funcionarios públicos conformada al solo efecto de voltearlo. Usó, para ello, términos como “viciosos”, “mentirosos”, “malvados”, “deshonestos” y “corruptos”.

Calificó de “idioteces” a la investigación judicial por la eventual intervención rusa previa a su elección para favorecerlo y a la legislativa sobre la cuestión ucraniana cuando solicitó al presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, investigar sobre la familia del eventual candidato demócrata a la presidencia Joe Biden.

En aquella circunstancia, el presidente Trump aprovechó la intención del presidente Zelensky de hacerse invitar a la Casa Blanca y de obtener el fin del bloqueo de Estados Unidos para la ayuda militar a Ucrania, país envuelto en hostilidades con independentistas pro rusos del este del territorio, para solicitar el espionaje sobre los Biden.

Fiel a sí mismo, el presidente Trump direccionó un ataque contra el único senador republicano que votó en su contra, el ex candidato presidencial Mitt Romney, al que acusó de envidioso.

Conclusión: el presidente Trump salió fortalecido del impeachment.

Del lado demócrata, febrero y marzo 2020 fueron meses de primarias que rápidamente arrojaron un saldo final de solo dos candidatos con posibilidades: el centrista y ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden –ahora favorito- y el izquierdista senador Bernie Sanders.

Todo comenzó como un fiasco por el mal funcionamiento de la aplicación expresamente concebida para el recuento de los votos del “caucus” –conjunto de asambleas simultáneas- de Iowa.

Así y todo, un desconocido, Pete Buttigieg, de origen maltés, de solo 38 años de edad, ex soldado en Afganistán, y alcalde de la pequeña ciudad de South Bend, Indiana, ganó y fue sorpresa.

Pero, luego de las parciales de Nuevo Hampshire, Nevada y Carolina del Sur quedó en claro que la discusión quedaba centrada entre Sanders, ganó los dos primeros, y Biden, ganó el tercero. La polarización motivó los retiros de varios candidatos.

Tras ello, el famoso supermartes arrojó triunfos para Biden en Alabama, Arkansas, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia. Sanders ganó en California, Colorado, Utah, Vermont y entre los demócratas del exterior. El multimillonario Michael Bloomberg solo venció en Samoa americana.

En las parciales posteriores, Biden venció en Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Arizona, Florida e Illinois. Sanders, en Dakota del Norte y las Islas Marianas del Norte en el Pacífico.

Al 26 de marzo 2020, Joe Biden acumula 1.215 delegados a la Convención Demócrata y Bernie Sanders, 909. Para ganar la investidura, hacen falta 1991 delegados.

Las próximas elecciones debían llevarse a cabo el 04 de abril en Alaska, Hawai y Wyoming, pero el coronavirus puede determinar postergaciones.

Ambos candidatos son personas mayores, Biden cuenta con 77 años de edad y Sanders, uno más, 78. Ambos provienen de la Costa Este, Sanders del Vermont y Biden de Delaware. También el presidente que es de Nueva York y suma 73 años.

Sanders es firme y muestra convicciones propias. Biden es dubitativo y exhibe poca iniciativa. Ambos coinciden en su disputa con el presidente Trump y prometen una “unión sagrada” contra el actual presidente.

Para los analistas, el centrismo de Biden lo coloca en mejor posición para enfrentar al presidente. Y el votante demócrata se inclina hoy por quién está en mejores condiciones de batir al presidente Trump.

Una sorpresa: Biden anticipó que su vicepresidente será mujer.