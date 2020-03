El Gobierno analizó el estado de sitio para hacer cumplir la cuarentena

El Gobierno nacional analizó la posibilidad de dictar el estado de sitio, como medida de urgencia para hacer respetar la cuarentena que impuso a nivel nacional para frenar el ciclo de contagio autóctono del coronavirus. Así lo reveló hoy la ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, quien incluso no descartó que la medida –estipulada en la Constitución nacional- pueda ser aplicada en el futuro si la población no cumple el aislamiento preventivo. “El estado de sitio no está descartado; está como posibilidad y se analizó, pero por ahora el Gobierno decidió esperar”, aseguró la ministra Fréderic en declaraciones al programa Foja Cero, que se emite por radio La Red. Según explicó la funcionaria, la Constitución argentina contiene solamente la declaración de estado de sitio para tornar ilegal el desplazamiento de la población. En cambio, en Chile hay tres tipos distintos de estados de excepción. Fréderic, que esta mañana participó de un operativo conjunto con el gobernador Axel Kicillof y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en el Puente Pueyrredón, dijo que el presidente Alberto Fernández “baraja distintas posibilidades”. “El acatamiento de la cuarentena fue bastante masivo, pero hace falta más”, remarcó la ministra de Seguridad. En la misma línea, advirtió que la cuarentena general podría extenderse en el tiempo si las personas no la acatan y se extiende el virus Covid-19. “Es una medida excepcional que durará menos si la cumplimos bien. Dependerá de nosotros si la fecha se extiende o no”, dijo Fréderic. De acuerdo al decreto presidencial, el aislamiento social, preventivo y obligatorio regirá hasta el 31 de marzo inclusive.