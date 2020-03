Nos anticipamos y no lloramos

Es tiempo de comunidad. Es tiempo de contratos sociales. Es tiempo de confiar en que podemos lograrlo si y solo si nos comprometemos. Pero no hay compromiso sin confianza.

En épocas como las que hoy vivimos somos las ciudades chicas, las de “abajo”, las que empujamos el carro. Es como hacer la vertical, hay que mirar y resolver de abajo para arriba.

Y ahí es donde los ciudadanos del interior tenemos que dar ese ejemplo. Generar ese dinamismo para poder desenvolvernos en este huracán.

Recuerden: las ciudades, pueblos o comunidades prósperas van a ser los componentes de los gobiernos más importantes del siglo XXI. Así lo afirman los entendidos en el tema.

Desde este equipo de gobierno liderado por el intendente Pablo Petrecca, ya lo venimos haciendo en muchas cuestiones, pero sobre todo en lo que involucra a la seguridad en sí misma.

Nada es casualidad. Gracias a decisiones arriesgadas desde lo político (dado su alto grado de rechazo por algunos sectores determinados de la sociedad), no tuvimos ninguna tragedia como la de Gesell.

Gracias al trabajo transversal de las secretarías de la gestión municipal en conjunto con la Policía y el Consejo Escolar, no tuvimos ningún adolescente internado con coma alcohólico por el UPD (Último Primer Día).

Son apenas dos ejemplos inmediatos en el tiempo en este 2020.

Ahora apuntamos a desactivar cualquier foco que implique potenciales peligros de contagio de coronavirus.

Este equipo trabaja antes y no después. Y eso se logra porque hay decisión. Sin titubeos.

Por eso entiendo que es necesario que todos los juninenses obremos en igual sentido, sin dudarlo, con confianza, y en consecuencia nos comprometamos a dar pelea a este flagelo, demostrando que somos realmente los que alimentamos ese músculo cívico que sostiene a la ciudad que tanto queremos.

Contamos con ustedes para afrontar este desafío, que al fin y al cabo superaremos entre todos.

De lo contrario, el “tarde” pasará a ser “demasiado tarde”.



(*) Secretaria de Gobierno del Gobierno de Junín.