¿Qué consenso, qué desarrollo, qué consolidación para Junín?

El pasado lunes el intendente Pablo Petrecca en el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante planteó que este será un año de consenso, desarrollo y consolidación.

Ante estas declaraciones, me pregunto: ¿Qué consenso, qué desarrollo, qué consolidación?

Y también me pregunto, ¿por qué ahora y no antes?

Durante su primer mandato como intendente, Petrecca ignoró las propuestas de la oposición, no pregonó ningún tipo de consenso, la ciudad se estancó y hasta retrocedió, no logrando ningún tipo de desarrollo. Solo se consolidó el desempleo y el cierre de fábricas.

El mundo irreal en el que vive el intendente nos preocupa y mucho, no desconozco el resultado electoral y el apoyo recibido por la ciudadanía, pero seguramente no fue por ninguna de estas cuestiones que Petrecca plantea.

Los juninenses en estos últimos cuatro años nos empobrecimos, vimos cómo cientos de vecinos se quedaron sin trabajo, cómo decenas de comercios y fábricas tuvieron que cerrar y despedir empleados.

Asimismo, observamos cómo se fue desconfigurando la ciudad, perdiendo liderazgo regional en todos los rubros. No hubo más espectáculos, carreras de autos y desapareció el pejerrey.

Es difícil comprender que Petrecca hable de desarrollo cuando la urgencia es poder recuperar el empleo que se perdió, el proceso de desarrollo de una ciudad es cuando sus vecinos progresan, crecen desde el punto de vista social, económico y cultural.

Nada de esto ha pasado, sino todo lo contrario. Debemos recuperar todo lo perdido, que precisamente se perdió durante el primer mandato como intendente de Petrecca.

El diálogo y el consenso nunca existieron. La utilización de la mayoría automática en el Concejo Deliberante fue utilizada a pleno para que funcionara como una escribanía. No hubo debate, no se trataron los proyectos de transparencia, contención a mujeres víctimas de violencia de género, anillos de videovigilancia, segmentación de tasa de alumbrado público, infraestructura urbana, emergencia comercial, etc. ¿Qué presentó la oposición?

Sí hay que reconocer que desde el Concejo se logró aprobar la conformación del Consejo Económico y Social, el cual iba a ser integrado por todas las instituciones de la ciudad para generar un ámbito de diálogo, consenso y de gestación de acuerdos para el desarrollo de la ciudad. Pero fue el propio Petrecca quien vetó esa ordenanza y todo quedó en la nada.

Con esto queda claro que jamás tuvo intenciones de dialogar o de lograr consensos.

Y llegando al último concepto vertido, el de la consolidación, me genera mucha más incertidumbre ¿Qué consolidación? Petrecca solo nos guiará a consolidar la pobreza, la exclusión y la pérdida de empleo.

El municipio cada día que pasa brinda menos información a través de su página web, se oculta información. A pesar de la exigencia del Tribunal de Cuentas no se les brindó a los concejales de la oposición la clave para acceder al sistema informático para observar el manejo de los fondos públicos ¿Se consolidará la inseguridad?

El actual intendente había prometido solucionar los problemas de inseguridad en seis meses, y hoy vemos cómo decenas de vecinos son maniatados en sus propios hogares, el accionar de los motochorros que no paran de robar y los vecinos que cada vez se encierran más en sus casas.

Por esto y por mucho más me cuesta creer que Petrecca haga estas promesas desde su convencimiento, sino que lo hace como una nueva forma de contarles un relato a los vecinos que dista mucho de lo que después hace en el accionar cotidiano.



(*) Concejal mandato cumplido por el Frente Renovador de Junín.