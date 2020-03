Iban a llenar la heladera, ahora háganse cargo

La oposición no quiere ver y quiere que los vecinos no vean. Y con una oposición cerrada, será difícil el diálogo para lograr consensos. Reconocen que se hizo mucho, pero no quieren que se hable de esos cimientos fundamentales para el desarrollo.

El intendente Pablo Petrecca atendió lo urgente pero no dejó de lado lo importante, que son esas obras que mejoran la calidad de vida, la producción y el consumo. Decir lo que dijeron es tener una mirada estrecha, que no ve por ejemplo que con la afectación del porcentaje de la tasa por caminos rurales, se mejora la calidad de vida de familias que viven lejos de la ciudad, de productores y empleados que trabajan en el campo y que al mejorar la salida de sus productos, ese dinero se inyecta en los comercios de Junín, genera mayores ventas, mayor movimiento de dinero dentro de Junín, y trae también la posibilidad de generación de más empleo, mejorando así el comercio local.

También se anunció la compra de lotes para viviendas y construcción, eso también repercute en trabajos de mano de obra, venta de materiales, mayores servicios y crecimiento de los barrios.

Como también la nueva planta de gas que anunció el Intendente. Tener más acceso al gas, para los hogares, para la producción y los comercios, eso también es desarrollo integral. Por eso, es programar juntos un Junín de desarrollo, líder en la Región y la Provincia.

Por eso necesitamos un intendente con la visión de Pablo Petrecca, que tenga esa mirada amplia, de desarrollo, que lleva a mejoras desde los cimientos, de lo importante. Porque ya estamos cansados de políticos de tribuna y políticas de parches.

Ellos hicieron campaña nacional para llenar la heladera, háganse cargo.



(*) Concejal de Juntos por el Cambio Junín.