El capítulo financiero de la Provincia, entre la Legislatura y la tensión con intendentes

Axel Kicillof realizará lo que se promete será una detallada descripción sobre la situación financiera de la Provincia. La antesala, en términos políticos, de la etapa de profundización de los planteos ante la Nación para lograr que se robustezcan los ingresos de origen federal que recibe el principal distrito del país. En la Asamblea Legislativa de mañana, el Gobernador hará no solo un racconto de ese cuadro de situación: quizás incluya un pedido de acompañamiento a todas las fuerzas políticas para dotar de mayor volumen a ese requerimiento.

Parte de ese lineamiento les adelantó el mandatario a varios intendentes del peronismo con los que estuvo reunido el viernes. En la “clase magistral” de economía -como definió con cierta dosis de ironía uno de los alcaldes- que duró cerca de una hora y media, Kicillof desgranó con datos duros la compleja situación bonaerense.

Las necesidades

Dijo que a la Provincia le faltan 125 mil millones de pesos al año y que por eso requiere el auxilio nacional. No solo eso; detalló que el 60 por ciento de su presupuesto se evapora en el pago de sueldos, que el 15 por ciento se destina al pago de intereses de la deuda y que otro 15 por ciento va para atender los subsidios a las empresas de servicios públicos. Queda un módico 5 por ciento para hacer obras, un porcentaje insignificante frente a la magnitud del déficit de infraestructura de todo tipo que azota en especial al Conurbano. “En la época del gobernador Mercante se destinaba el 15 por ciento del presupuesto a obras públicas”, cuestionó el mandatario.

Kicillof convocó en ese encuentro a hacer causa común frente a ese cuadro complejo. Hubo respuesta positiva de los intendentes, que se comprometieron además a avanzar con la definición de un plan de obras provincial que será presentado como “prioridad” ante la Casa Rosada.

El acuerdo sobre el tema de los fondos federales no allana el camino de las desconfianzas mutuas. Los jefes comunales se sienten virtualmente desplazados de la gestión provincial y, esencialmente, de sus decisiones centrales. Ese mismo malestar se escucha con tono de algunas críticas hacia los modos y procederes del Gobernador en despachos de la Casa Rosada donde se percibe una sinfonía mucho más armoniosa con los alcaldes peronistas.

Si se trata de tener reciprocidad, tampoco Kicillof comparte la forma de hacer política de muchos de estos jefes territoriales a los que cedió a cuentagotas lugares en segundas y terceras líneas de su equipo. Los chisporroteos exceden las formalidades. Hay políticas oficiales que el PJ territorial no entiende o directamente no comparte. La de Seguridad es una de ellas. El ministro Sergio Berni se ha tornado un enigma. Los intendentes buscan definiciones sobre qué hará la Provincia con el manejo de la Policía en los distritos y se fueron sin respuestas del encuentro con el mandatario. A ese descontento se sumó la ausencia del ministro, que en su reemplazo envió a un subordinado con escaso poder de decisión.

Las comparaciones

Por lo bajo, empiezan las comparaciones odiosas con la anterior gestión de Cambiemos. “A esta altura de la gestión, Vidal nos había recibido dos veces”, lanzó uno de los alcaldes con tono de reproche al gobierno provincial. La del viernes fue la primera reunión formal con los jefes territoriales del sur del Conurbano, que sienten que aportaron, y mucho, al triunfo electoral del Frente de Todos.

La generosidad de los números también pesa en tren de ensayar similitudes y diferencias. Antes de fin de año, en el marco de la sanción de las leyes de emergencia, se dispuso la creación de un fondo afectado a los municipios por cerca de 2 mil millones de pesos. Hasta ahora, las comunas no vieron ni un peso producto, además, de la falta de Presupuesto que recién se presentaría hacia fines de abril y en función de cómo marche la renegociación de la deuda. Los intendentes del peronismo, en el marco de la dura negociación para otorgarle gobernabilidad a la exgestión de Cambiemos, habían logrado recursos por ese mismo fondo mucho más generosos.

Vidal, mientras tanto, volvió a escena. Reunió a su tropa legislativa con la premisa básica de evitar nuevas fugas que pudieran minar su poder de negociación con Kicillof. El objetivo de preservar a Cambiemos como marca registrada de la oposición quedó sintetizada en una definición que la exgobernadora lanzó en el cónclave de San Nicolás. “Ya no me siento del PRO”, disparó. Para acotar: “Me siento de Cambiemos”.