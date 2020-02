Dudas por el impacto en la Justicia del cambio previsional

El debate sobre la eliminación de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos ingresa hoy en su tramo decisivo, puesto que la Cámara de Diputados le dará dictamen favorable al proyecto del Gobierno y sesionará mañana con acompañamiento parcial de la oposición.

Pero aún hay dudas respecto de las consecuencias que provocará la iniciativa dentro del Poder Judicial.

De hecho, las entidades que nuclean a los magistrados advierten que podría registrarse una oleada de renuncias de jueces y fiscales en los fueros federal, penal y contencioso administrativo, en la búsqueda de acceder a la jubilación con el régimen actual, que es más beneficioso que el que define el proyecto.

También preanuncian medidas cautelares para frenar su implementación. Pero aún así, según pudo saberse , la coalición gubernamental Frente de Todos avanzará con la iniciativa. Este mismo miércoles, asistirán varios funcionarios a un plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto de la Cámara baja. Entre ellos se contará al ministro de Trabajo, Claudio Moroni; al secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y al director de ANSES, Alejandro Vanoli.

La oposición, en tanto, se encuentra ante una disyuntiva política: no puede aparecer avalando las jubilaciones de privilegio, después de haber puesto el grito en el cielo cuando el oficialismo las mantuvo dentro de la Ley de Emergencia; pero tampoco puede hacer oídos sordos a los reclamos de los magistrados.

El interbloque de Juntos por el Cambio buscaba ayer una postura unificada.

Dentro de la coalición opositora, no todos piensan igual. El PRO sería más propenso a avalar el proyecto y la Coalición Cívica de Elisa Carrió tiende a rechazarlo. El radicalismo, por su parte, mediaría para apoyar la iniciativa aunque ejerciendo presión política para que el FdT acceda a realizarle algunos cambios.

Entre anoche y esta misma jornada se iba a clarificar la estrategia.

En el entorno de Carrió dijeron a este diario que no avalan “el tratamiento y aprobación exprés” del proyecto, dado que “el sistema previsional es mucho más complejo”.

Y advirtieron que “en el debate de una ley hay que tener muy presente el contexto: nos preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la Justicia (...) para garantizar impunidad y que se caigan muchas causas”.

En el bloque de la CC indicaron que “no se sabe bien cuántos funcionarios judiciales se jubilarán ni cuántas vacantes se generarían”.

Apuntaron que en la comisión de Acuerdos del Consejo de la Magistratura tiene peso la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y que el presidente Alberto Fernández quedaría en condiciones de proponer cientos de candidatos a jueces y fiscales.

La misma línea siguió ayer el presidente del Consejo, Alberto Lugones, quien alertó que se podría “frenar el funcionamiento del Poder Judicial” si los jueces y fiscales deciden avanzar en una jubilación masiva para no ver afectados sus derechos previsionales adquiridos. “Mi número de bajas es de entre 100 y 150”, arriesgó Lugones en declaraciones a la radio porteña El Destape.

Los argumentos de los magistrados que se oponen al proyecto se escucharán hoy en el plenario de comisiones que sesionará en el anexo de la Cámara de Diputados. Allí expondrán la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y la Federación Argentina de la Magistratura.

También serán de la partida el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), afín al kirchnerismo; y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato. Si bien Alberto F. dio la indicación de no cambiar el texto del proyecto, podrían registrarse modificaciones entre hoy y mañana en el recinto. En tanto que la semana próxima será el turno del Senado.