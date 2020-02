Economía primaria

Recorrer el interior de la provincia de buenos aires es encontrar fábricas de gran potencial. Familias que dedicaron su vida entera a la manufactura de determinados productos alcanzando excelentes resultados.

Abrir la puerta y conocer el nivel de detalle con el que se desarrolla cada producto es identificar el potencial competitivo que debería explotar en las góndolas, lugar donde las percepciones definen las cosas y los leones devoran a los corderos.

Producto, precio, promoción y plaza. Las cuatro variables tradicionales del marketing ya no son suficientes para que una fábrica se transforme en capital marcario competitivo, un rasgo fundamental para medirse con los grandes de capital que extienden sus brazos a todos el país.

Diagnosticar la situación podría ser extenso pero en líneas generales me encuentro con productos desnudos, desprovistos de estímulos de calidad para ser identificados y valorados por los consumidores. Enfoques erróneos que no destacan atributos diferenciales. Todo conduce a la concentración sobre las marcas reconocidas, las que otorgan seguridad y es ahí donde muchas fábricas regionales pierden la pulseada.

Secretos bien guardados. Todo queda detrás de los galpones que habitan en esta región. Dotados de maquinaria y recursos humanos acordes pero con un crecimiento limitado ante un cambio cultural que se demora. El enfoque estricto sobre el producto denota pasión y desconocimiento de lo que necesitan para extender esa cualidad al mercado.

La nueva economía demanda un pensamiento más amplio e implica pensar en los consumidores, las tendencias, los contextos sociales, culturales y económicos. La comunicación como factor fundamental y herramienta productiva vital para que el esfuerzo manufacturero tenga un correlato en el momento de la verdad, el contacto con los clientes. Ahí es donde fallamos como región y corremos el riesgo de ser solo fabricantes para que otros etiqueten nuestros productos.

Pasar de fábrica a empresa y de empresa a capital marcario, esa es la misión. No por fundamentalismos profesionales, sino como una acción comprobada para sostener y fomentar fuentes de trabajo en nuestras ciudades, el lugar que elegimos para vivir y desarrollarnos. Es tiempo de graduarse, es tiempo de dejar la primaria.