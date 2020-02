La negociación de la deuda en el centro de la escena

Son tiempos para la especulación más que el análisis de información. La negociación de la deuda ha tomado el centro de la escena económica. A nivel de la Nación, el ministro Martín Guzmán dio a conocer un calendario de la negociación externa, que debería culminar antes de fines de marzo. El titular de Economía estará en el Vaticano, compartiendo un seminario con la titular del Fondo Monetario Internacional, cuando posiblemente se decida el caso de la Provincia. Está además el canje del bono dual por un vencimiento de unos 100.000 millones de pesos que sería refinanciado. Y lo más significativo desde los pasos concretos, el arribo a la Argentina a mediados de febrero de una misión del organismo que preside Cristalina Georgieva, con el nuevo jefe del caso local, el venezolano Luis Cubbedu.

Pero más allá de estos eventos, lo cierto es que aún no hay datos concretos. No sobre los términos de la propuesta que llevaría el gobierno argentino a los tenedores de bonos y el Fondo Monetario Internacional, que parece lógico en vistas de una negociación compleja. En estos casos las cartas se reservan hasta último momento, además que se supone cierta flexibilidad en una puja de tiras y aflojes en donde hay mucho dinero en juego y leyes internacionales, que no pueden ser cambiadas por el Congreso local. La ausencia de datos tiene que ver con que el gobierno de Alberto F. no ha dado pistas sobre su plan económico, las proyecciones fiscales y monetarias del año. Hubo una aprobación del Congreso de una suba de impuestos, pero la ley de Presupuesto sigue en espera a la definición del tema de la deuda. La administración de Alberto Fernández ha colocado en primer lugar la negociación de la deuda para arrancar con un programa económico.

Más allá de los cambios de época y la flexibilidad que muestra el organismo financiero con sede en Washington DC, o cierta voluntad política, los datos concretos deciden sobre los programas económicos.

Y a este aspecto, la demanda de los acreedores, banqueros, economistas y el mismo Fondo Monetario Internacional es que se invierta el orden de prioridades. Que el gobierno argentino primero explique su plan y demuestre la viabilidad a futuro, si será sostenible en el tiempo para afrontar los nuevos compromisos. Con matices, el reclamo es similar al de los acreedores de Buenos Aires, que piden al gobernador Kicillof que explique cómo piensa pagar en mayo, si hoy no tiene recursos. Aunque aquí existe otra sospecha de los bonistas: piensan que el plazo de mayo es solo para ganar tiempo y meter el caso bonaerense en la negociación nacional, con similares condiciones de quitas y plazos. Pero volviendo sobre la posición que tendría el ministro Guzmán, entiende que hasta que no haya certeza de cuánto se ha disminuido la cuenta de vencimientos de capital e intereses, no es posible presentar un proyecto de Presupuesto para este año. Recién en ese momento se podría presentar una proyección de si el país recuperará el crecimiento y el equilibrio presupuestario.

El arribo de la misión del FMI a Buenos Aires es realmente un cambio cualitativo. Hasta ahora, los contactos con el organismo internacional fueron varios, pero sin ningún paso formal. El arribo de Cubbedu inicia las conversaciones en serio, con estudio de la información económica y las proyecciones o propuestas que están en elaboración en las oficinas de Guzmán o quizás ya definidas. El carro, de alguna manera, volverá a estar en su lugar para la negociación de la deuda. Existe la versión de que el organismo internacional pide una quita de al menos 20 por ciento de los bonistas para refinanciar sus vencimientos. Es difícil de confirmar esa información, al igual que esté decidido que refinanciará todos los vencimientos tomados por la gestión anterior de Mauricio Macri. Más allá de los cambios de época y la flexibilidad que muestra el organismo financiero con sede en Washington DC, o cierta voluntad política, los datos concretos deciden sobre los programas económicos.

La vocería oficial insiste en que la Argentina negociará con el FMI pero sin condiciones y tampoco habrá un programa de facilidades extendidas. Puede ser el punto de partida de cualquier conversación, pero difícilmente pueda haber un acuerdo bajo esas condiciones. Si existe alguna intervención del organismo, como está persiguiendo el gobierno argentino, el board y sus directores de las principales potencias deberán dar su voto y, normalmente, siempre existen compromisos de las partes. Pero además, es norma que los tenedores de bonos esperan la intervención y la opinión del Fondo Monetario para decidir sobre las quitas y postergación de fondos. Nada es simple ni directo. La negociación tendría importantes chances de llegar a ser exitosa, aunque no sin altas y bajas. Las partes aún no se han reunido a hablar de números.