Abrir los diarios de nuestra ciudad, escuchar radio o ver televisión es encontrar promesas similares. Un tratamiento estandarizado de la comunicación por el cual muchos comercios o pymes, aún siendo diferentes, caen en mensajes clonados y carentes de anzuelo comercial. Quizá no se trate de una incapacidad profesional de quien ejecuta la campaña o ausencia de visión empresaria, sino de un eslabón que no termina de conectar. Muchas veces la propuesta real de la empresa se pierde en el camino y no llega al desarrollo creativo, como si fueran carriles diferentes.

“Trayectoria, experiencia y juventud. Solución integral, atención personalizada o metodología probada. Más de x cantidad de años atendiendo las necesidades de los juninenses” y otras frases irrelevantes.

Nadie se anima a ser concreto con un atributo único que rompa el molde desde una propuesta genuina, sin lugares comunes que otorgan una falsa sensación de seguridad.

¿Se imaginan?

Supongamos que tenemos un lavadero de autos, seguramente atraerá más tickets un diferencial específico como puede ser el traslado del cliente hacia su lugar de destino que una argumentación sobre la pasión y dedicación con la que le pasamos la franela a la chapa.

Es como si le tuvieran miedo a la hoja en blanco, esa que funciona como guía de lo que hay que decir en un aviso de diario, spot de radio o televisión. Es que a veces, solo la mirada de afuera logra captar ese detalle que marca la diferencia, ese rasgo que está solapado, oculto y que por lo general se da por sentado que la gente lo conoce.

Un buen diferencial debe ser claro en su comunicación, de lo contrario corre el riesgo de no ser percibido porque suena igual a los demás o concretamente dice lo mismo. Si los clientes no pueden elegir o adoptan una actitud oscilante entre una y otra propuesta quiere decir que no hemos desarrollado atributos puntuales de servicio o fallamos en su comunicación.

El consejo de hoy es repasar profundamente las características de lo que cada uno de ustedes ofrece e inmediatamente anotarlo en una hoja. Da vuelta la página del diario, fíjate si encontrás lo que digo, toma ejemplos anotá puntos a favor y en contra. Empezá a desarrollar eso que te hace diferente, esos los detalles que pueden marcar distancia con tu competencia y te permitirán conseguir más o mejores clientes. Rompé filas, cambia de rumbo para crear nuevas oportunidades.