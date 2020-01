Siguen sosteniendo un relato que se justifica en la ficción

El nuevo gobierno nacional y provincial lleva menos de 60 días de gestión. Sin embargo, para el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y sus legisladores, ya tienen la responsabilidad de terminar lo que prometió -y no cumplió- la dupla Macri-Vidal. Y hacer también todo lo que nunca se gestionó.

En primer lugar hay que tener en cuenta que aquellos que piden que lleguen obras a Junín son los mismos que, en principio, no dieron quórum y luego modificaron la propuesta impositiva del gobernador (Axel Kicillof) para disminuir los recursos, lo cual suena un poco hipócrita.

Además, me hubiese gustado mucho que el intendente o los legisladores de Cambiemos le hubieran reclamado a su propio gobierno que termine las obras que empezaron, como por ejemplo la obra de la autopista en la Ruta Nacional 7, que se inició a pocos días de la asunción del presidente Macri con una planificación de 250 días de obra, y cuatro años después solo están operativos 15 kilómetros. Sin embargo, todos se subieron al palco y aplaudieron sin chistar la inauguración ficcionada, en medio del proceso electoral.

Presupuesto local

Igualmente quisiera dejar el pasado atrás porque ya mucho se ha dicho y concentrarme en la actualidad. Si el intendente les pide a los funcionarios provinciales y nacionales que hagan obras, que extiendan las cloacas, el agua corriente, cordón cuneta, asfalto, la planta depuradora y más, ¿qué piensa hacer con los 2 mil millones de pesos de presupuesto que tiene aprobado, que provienen del aumento de más del 50% de las tasas que afrontan los juninenses?

Insisto, además de trasladar la responsabilidad al gobernador y al presidente sobre el destino de Junín, la actual gestión municipal, ¿qué prevé hacer para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad?

Así y todo siempre debemos encontrar las cosas positivas para resaltar. La planta depuradora de líquidos cloacales de Junín hace cuatro años que no funciona y ,pese a la denuncia permanente -tanto en los medios de comunicación como en la justicia-, nunca hemos logrado que entre en la agenda del intendente. La buena noticia es que ahora es una preocupación que compartimos.



(*) Concejal por el Frente de Todos y presidente del Frente Renovador de Junín.