La gran mayoría de los votantes vacacionará en la Argentina

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Facebook y Twitter, afirmaron que eligieron destinos dentro del país para estas vacaciones de verano.

De hecho, ante la pregunta: “¿Vacacionará en la Argentina?”, el 76 por ciento (287 votos) respondió que “sí”, mientras que solo el 24 por ciento (91 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 378 lectores.

El impuesto al dólar: factor clave

El gerente de ventas de la empresa Despegar, Ezequiel Pico, sostuvo ayer que los consumidores anticiparon las compras tras conocerse la puesta en marcha del recargo al dólar y destacó el crecimiento de demanda para destinos locales.

"Arrancamos el año bastante movido", consideró y resaltó que hacia finales de 2019 se dio un "adelantamiento de ventas desde que se anunció la medida hasta que se reglamentó".

En ese sentido, subrayó: "A nivel de consumo, estamos viendo tendencia a destinos más cercanos como nacionales o de países limítrofes".

"Está creciendo mucho el destino nacional como Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Córdoba y Mendoza", precisó. En diálogo con FM Milenium, Pico indicó: "Estamos cobrando el 30 por ciento en todos los productos ya sea en vuelos internacionales, hoteles y actividades en el exterior".

"Quienes compraron un ticket aéreo a partir del 23 de diciembre, como la reglamentación salió el 7 de enero, tienen que generar un VEP a través de la AFIP para abonar el impuesto", señaló y aclaró que ello es "sólo para ticket aéreo, que fue lo que más se demoró por la adecuación de las aerolíneas".

En tanto, puntualizó que el 90 por ciento de las ventas de la empresa "es a través de canales" y consideró que pese al impuesto no hay "un incremento en otros canales como pago en efectivo".

La Provincia: un boom

La temporada turística actual es "la mejor en los últimos 5 años" en la provincia de Buenos Aires, un hecho que constituye "una excelente noticia porque habla de un nuevo humor social y una mayor esperanza", destacó ayer el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

"En la costa atlántica, en las sierras y en todo el interior de la provincia hay un movimiento turístico muy importante", resaltó el ministro durante una entrevista con Télam.

Para Costa, ello demuestra "que las políticas económicas del gobierno nacional y que Buenos Aires acompañan frenando el aumento tarifario dispuesto por el gobierno anterior y con la decisión de no aumentar el precio de los peajes dan previsibilidad".

"El turista que ahorró algunos pesos y puede darse el gusto de tomarse unos días sabe que no tendrá sorpresas", consideró.

Costa describió que los números de ocupación hotelera "están por arriba del 80%" y destacó que las reservas para lo que resta de la temporada estival "son muy buenas". "Tenemos una temporada excelente y para la provincia es muy bueno porque reactiva el comercio, genera empleos estacionales y da perspectiva de que el año va a arrancar con otra dinámica", insistió.

Además, aseguró que la administración bonaerense trabajará para "hacer de la provincia un destino mucho más interesante" y apuntó que "la política de turismo y cultura no será de temporada sino de posicionamiento de la provincia como destino los 365 días del año porque en todos los municipios hay oferta".

"Trabajaremos para fortalecer y generar nuevos atractivos porque la provincia tiene mucho para mostrar", adelantó.

Sostuvo que "el turismo, la cultura y la actividad económica tienen que trabajar de manera complementaria porque, cuando en un municipio hay atracciones culturales, la gente desarrolla su actividad y eso genera empleo al sector, pero también dinamiza el turismo y genera más ventas a los comercios".