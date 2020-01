¿Cuándo comienza la nueva década?

Un usuario de twitter preguntó en la cuenta oficial de la Real Academia Española (RAE) si en 2020 comenzaba una nueva década y ante la respuesta de que sería recién el año siguiente, se suscitó una polémica no solo entre los lectores sino con otros organismos.

El debate se generó a principios de diciembre de 2019 ante el inminente ingreso al 2020. Ronald Tse, uno de los editores de los estándares de la Organización Internacional de Normalización (ISO), consultado por BBC Mundo, aseguró que la década se define como 10 años a partir de un año donde el número puede ser completamente divisible por 10.

"Esto significa que del año 0 al año 9 es una década, del año 10 al 19 es una década y del año 2010 al 2019 es una década", explicó Tse, dando por hecho que para ISO en este 2020 comienza una nueva década.

La confusión proviene de suponer que los años de edad se cuentan como las décadas. La primera es una variable discreta en la que el cero sí representa la ausencia de años, en cambio el año en curso es una variable para la que el 0 no representa ausencia de años, sino un punto de referencia, es por esto que solemos confundirnos y decir que en los años terminados en cero empieza la nueva década.

¿Por qué esto no es así? Pensemos como contamos 10 elementos. Sí, algo tan obvio como eso nos permitirá dar respuesta a nuestra pregunta.

Tan sencillo como contar 1; 2; 3; 4, 5; 6; 7; 8; 9; 10 nos indica que los primeros 10 años de este siglo fueron 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009 y 2010.

Entonces los siguientes 10 años son los que transcurren desde el 2011 hasta el 2020. Es decir, que el 2020 es el último año de esta década.

El problema radica en que pensamos que contamos desde el cero, pero no es así con los años.

El cero solo es el momento en que comenzamos considerar los años antes y después de Cristo.

Así que celebraremos el comienzo de una nueva década recién el 1 de enero del 2021.



(*) Profesora de Enseñanza Universitaria Especial (especialidad en Matemática), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.