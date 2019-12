Ciudad de Junín

El viernes nuestra ciudad cumplió años y desde las redes la gente dedicó palabras halagadoras. Sin saberlo, muchos enumeraban atributos que conforman un capital marcario que debemos valorar. En la columna de hoy repaso alguno de ellos en concordancia con otras cuestiones que vale la pena mencionar.

Familia, amigos y deporte. Posibilidades de desarrollo personal, oportunidades laborales y el avance de la autopista como vía de conexión directa con Capital Federal. A esto se le suma la tendencia del trabajo en red que permite que muchos puedan cumplir el deseo de volver y permanecer. La marca Junín se sigue fortaleciendo desde sus atributos y valores tanto como deberá proyectarse desde su marca gráfica y posicionamiento nacional. Repasemos.

Si hablamos de recordación y posicionamiento, hasta no hace mucho tiempo ubicar a Junín en el plano nacional era un poco más complejo. Una banda de Rock, algún lamentable accidente o hito deportivo favorecían menciones que solo quedaban atadas a ese suceso. En la actualidad y por la interacción de la gente con los medios la recordación del nombre “Junín” gana terreno pero aún sin completarse de sentido.

Una práctica natural a partir de la mención de la ciudad es utilizar los buscadores para ver qué se dice de ella ¿Qué ven cuando nos buscan? En este plano ganamos mucho terreno. Donde antes aparecía una referencia a una zona del Perú o a la homónima de los andes hoy se destacan referencias de la “perla del noroeste”. Punto a favor, hemos “ocupado” espacio en el universo digital y esto tiene que ver no solo con la acción del municipio desde su portal sino con la proliferación de medios periodísticos digitales.

En referencia a la marca gráfica (logo), tema que ya hemos abordado en este espacio, aún carecemos de una referencia que nos represente transversalmente. Solo contamos con la cambiante rúbrica del gobierno de turno que es utilizada para cuestiones sociales, políticas, culturales o turísticas. Respecto a este último punto y tras el intento fallido del Tótem, destaco la pericia de la creación del punto panorámico con la palabra “Junín” en el Parque Natural, recurso que en tiempos de selfies construye presencia en las redes.

El desafío marcario comprende todo esto y mucho más. Implica “abrazar” simbólicamente las cuestiones tangibles e intangibles de una ciudad que lo tiene todo y lo que le falta puede obtenerlo con el tiempo. Somos privilegiados, solo es cuestión de valorarlo, no solo en el aniversario. Somos una marca registrada, feliz cumpleaños querida ciudad!