Predio ferroviario: el 74% está de acuerdo con la cesión de terrenos

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en las redes sociales Facebook y Twitter, se pronunció en favor de la cesión de las 28 hectáreas del predio ferroviario a la Municipalidad de Junín.

De hecho, ante la pregunta: “¿Está de acuerdo con el traspaso de las 28 hectáreas al municipio?”, el 74 por ciento de los participantes (928 votos) respondió que “sí”, mientras que el 26 por ciento restante (318 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 1246 lectores.

Debate

La cesión de las 28 hectáreas del predio ferroviario al municipio sigue generando controversias en Junín y ahora el debate separa a oficialismo y oposición en el Concejo Deliberante.

De hecho, en una rueda de consultas realizada por Democracia, el concejal de Juntos por el Cambio Marcelo García destacó la posibilidad de “integrar y desarrollar” Junín en términos urbanísticos.

En la vereda de enfrente, en tanto, el edil del Frente de Todos José Bruzzone consideró que “hay que volver atrás con la medida”.

“Hace mucho tiempo que los gobiernos locales venían pidiendo la cesión de estos terrenos, obviamente por la falta de reactivación ferroviaria, y por la integración de la ciudad, que queda dividida, eso lo sabemos todos”, afirmó García.

Y agregó: “Entiendo el temor que puede llegar a tener la Cooperativa de trabajadores, pero eso no estaría en discusión, como así tampoco la continuidad de la Cooperativa. En todo esto hay que ver lo bueno, hay muchos proyectos que vienen desde hace mucho tiempo, uno no es experto en el tema, pero creo que el avance en materia ferroviaria hace que esta playa de maniobras quede fuera de uso, con lo cual también se debería proyectar cambiar la zona logística y adecuarla a la actualidad”.

“Hay que ver como algo bueno que se incorporen estos terrenos al municipio. La Asociación de Arquitectos es una de las entidades que tiene que ser materia de consulta, como así también otras entidades, como fue en su momento el plan estratégico, actualizando el paradigma que se tiene para el desarrollo urbanístico”, señaló.

“Esto fue dado recién ahora, se tomó posesión hace poco tiempo, creo que esto va a ser materia de desarrollo. Son muchas hectáreas, no creo que dé para solo cuatro años. Los juninenses tenemos que pensar mucho más allá de lo que es una sola gestión. Creo que el intendente Pablo Petrecca plasmó algo que los dos intendentes anteriores hubiesen querido tener, el traspaso de los terrenos, con lo cual me parece que es un logro de todos los juninenses, porque todos queremos que la ciudad se integre”.

Por su parte, Bruzzone afirmó: “No estoy de acuerdo con la forma en que se hizo la cesión, de manera sorpresiva, entre gallos y medianoche, a muy poco de irse el gobierno anterior, y sobre todo de manera inconsulta con los protagonistas de la resistencia ferroviaria, que llevan décadas; gente a la que estamos apoyando, con los que estamos convencidos que necesitamos una reactivación ferroviaria en el país, porque el mundo marcha hacia ese medio de transporte de carga y de pasajeros, y la Argentina lo ha rifado graciosamente en los años 90, en un gobierno incluso de nuestro signo político, al que en lo personal no respeto ideológicamente, pero vino con el sello del peronismo, hay que reconocerlo, pero eso hay que revertirlo”.

Y agregó: “Me parece que no es cediendo hectáreas e infraestructura –que puede ser puesta nuevamente en valor y al servicio de la reactivación ferroviaria- como lo vamos a hacer. Máxime, cuando este gobierno local nos tiene acostumbrados a que no va a haber emprendimientos productivos en esas hectáreas que ahora se intenta apropiar. Lo veo más por el lado del desarrollo inmobiliario, elitista, ni siquiera viviendas sociales, un desarrollo más del tipo urbanístico, que tenga que ver con el maquillaje y la plaza, que no digo que no sean importantes, pero comparado con un proyecto de reactivación ferroviaria, lo veo como algo muy menor”.