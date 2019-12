Del ajuste de Macri, Alberto F. pasó a la "solidaridad en la emergencia"

A menos de una semana de la asunción de Alberto Fernández el rumbo del país dio un giro de 180 grados en decisiones y medidas políticas que no solo establecieron pautas y bases de un camino en sentido opuesto al transitado durante los últimos cuatro años por Mauricio Macri, sino que además estuvieron delineados por gestos simbólicos de acercamiento del Estado basados en el concepto de "solidaridad".

"Solidaridad en la emergencia" fue la consigna del mandatario el martes en su discurso de la Asamblea Legislativa y su primera reunión de gestión fue con el flamante ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, encargado de la implementación del Plan de Lucha contra el Hambre.

Las primeras acciones en este sentido llegaron a las 72 horas de asumido el nuevo Presidente con la creación de la tarjeta de alimentos que permitirá a las madres de niños de 0 a 6 años y a embarazadas comprar alimentos bajo el control y la supervisión de resortes como el Banco Nación.

En materia de gestos, el primero, fue la imagen de Fernández conduciendo su propio vehículo hacia el Congreso Nacional, con una plaza libre de vallas, y con la gente tirándose encima, en un claro recuerdo a la actitud de quien fuera su mentor, el ex presidente Néstor Kirchner. Ayudar a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti a impulsar su silla de ruedas hacia la sesión en el Congreso, fue otra de las acciones que marcaron la diferencia.

Al día siguiente Fernández puso en el centro temas como la Salud y el Trabajo al devolverle el rango de ministerio a estas dos áreas, al tiempo que comenzó a trazar lo que será la agenda de las próximas semanas: la sanción de las leyes de Emergencia económica, social y sanitaria.

Sesiones extraordinarias

Con este motivo, oficializó la convocatoria a las sesiones extraordinarias hasta fin de año, lo que significará su primer gran desafío en su debut como oficialismo en el Congreso.

El proyecto de ley de "solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica" será acompañado por otras iniciativas como el otorgamiento de microcréditos para las pymes y decretos como el conocido el viernes, vinculado a la "emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días".

Allí se estipula que en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del decreto, los trabajadores tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente.

En contraposición con esta medida, Fernández suspendió por 180 días el decreto 788/2019 que dejaba tres mil funcionarios nombrados por la gestión de Cambiemos en el Estado con cargos jerárquicos.

También durante la jornada del sábado el Gobierno modificó el esquema de retenciones agropecuarias y estableció el cierre del registro de declaración de exportaciones.

El esquema de retenciones vigente establecía un pago de 4 pesos por dólar exportado, monto estipulado desde septiembre de 2018, cuando el billete cotizaba en torno a los 38 pesos. Ahora, en cambio, se pagará un monto fijo equivalente al 9 por ciento, según el decreto 37/2019.

Decisiones contundentes

Por otra parte, durante la semana, Fernández sumó voluntades en el programa destinado a la inversión de la pauta publicitaria del Estado en contenidos educativos, iniciativa diametralmente opuesta al otorgamiento de pauta a periodistas, algo que dejó claro también en su discurso inaugural. El Presidente propuso al Chief Business Officer Global de Google, participar del emprendimiento tecnológico de contenidos.

Mientras tanto, Ginés González García, presentó desde el Ministerio de Salud el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, y en la misma jornada, junto a otros funcionarios, encendieron el mítico mural de Evita que se levanta en el Ministerio de Desarrollo Social, apagado durante la gestión anterior.

Al día siguiente, en otro rincón del mundo, la primera dama Fabiola Yáñez, se abrazó con el Papa Francisco en la visita que realizó a Roma.

Otra decisión fue el restablecimiento de la paritaria nacional docente, que había sido derogada por decreto por el ex mandatario y la derogación del decreto que modificaba la estructura de las Fuerzas Armadas. El ministro Agustín Rossi anunció además que "la industria de la defensa aportará a la reactivación de la economía".

En el plano global, Fernández acordó con el subsecretario interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, crear un sistema de consulta permanente para trabajar en conjunto.

Horas antes, había recibido al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, con quien dialogó sobre la importancia de incrementar el intercambio de remedios y alimentos, con especial énfasis en genéricos destinados a adultos mayores, otra prioridad del Jefe de Estado.

En tanto, acogió al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en la Argentina en carácter de refugiado, y lo hizo en contraposición con el pedido de Macri, quien le había pedido públicamente, reconocer el gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez Chávez.