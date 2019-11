La de los cuentos más hermosos, de un mágico castellano antiguo o un cálido guaraní.

La de los mil cuentos versionados y narrados a la luz de un tenue velador o una vela al lado de su enorme biblioteca llena de libros y diarios atesorados.

De las historias de princesas guerreras, que no esperaban y salían a luchar galopando con su cabellera al viento; ó animales en un bosque que se unían para enfrentar a algún animal bravucón y opresor; historias de personajes que defendían la libertad.

La del enorme jardín de margaritas, y los mil y un gatos.

La que te recibía con una sonrisa, leyendo en su mesa redonda, con un gato sobre su joroba.

Todavía saboreo en mi recuerdo las sabrosas salchichas a la plancha y los caracoles de miel.

Nos sentábamos a mirar un documental del Che en VHS, y me decía "chiquita, ponéme esto para ver".. a los cinco minutos se dormía, y al despertar me decía "chiquita, ponéla desde el principio". Así pasábamos largas tardes mirando mil veces los primeros cinco minutos del documental.

La "Abu" como le decíamos, era y es Reyna... la escritora, la luchadora, la que a su corta edad recorrió el país por la libertad de Sacco y Vanzetti, y por los presos de Bragado, la que fundó la primera escuela pública de Los Toldos.

Revolucionaria, libertaria, feminista… la Decana de Humanidades, la que se salvó cuando la CNU la fue a buscar a su casa en el '74.

La de las arengas en la puerta de Propulsora o Astilleros en plena dictadura.

La madre de plaza de mayo, la que cuidó de sus nietos en los años oscuros de la dictadura, la que acunó a la distancia nietos exiliados, la que se abrazó con otros familiares en la resistencia.

La de las causas perdidas, que siempre cobijaba a los nadies y les contaba historias libertarias y los alentaba a salir.

Hoy a mi abuela la declaran Ciudadana Ilustre de Junín, por su trayectoria como escritora y luchadora por los DD.HH... cada hermoso homenaje nos convida un poquito más de todo lo que era ella.



Griselda Schaposnik