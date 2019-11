Entre Axel Kicillof y María Eugenia Vidal se desató “la guerra de las herencias”

Axel Kicillof analiza postergar un día su asunción con la idea de tener el tiempo necesario como para explayarse sobre la Provincia que recibirá sin que su ceremonia de superponga con la que encumbrará a Alberto Fernández que, se prevé, se llevará buena parte de la jornada del martes 10 de diciembre.

Como contrapartida, María Eugenia Vidal prepara su propio balance. Será área por área y estará cargado en una página web. Ella misma, si no hay cambio de planes de último momento, será la encargada de presentarlo en una conferencia de prensa la semana que viene.

“La guerra de las herencias” parece estar velando las armas en la Provincia. En poco menos de dos semanas, saldrán a la luz las visiones claramente contrapuestas sobre el estado financiero, entre otros, del principal distrito del país. Y estarán a cargo de la gobernadora saliente y el gobernador entrante.

Si bien oficialmente se aguarda el cronograma de la ceremonia de arribo al poder de Fernández y Cristina Kirchner y la posterior fiesta popular que se proyecta para determinar si Kicillof se sentará en el sillón de Dardo Rocha el 10 o el 11 de diciembre, también está pesando sobre la balanza de una eventual postergación la decisión del mandatario electo de referirse largo y tendido sobre el inventario que recibirá y sus planes de gobierno. “A Axel le gusta hablar, no esperen un discurso de 10 minutos”, ya advierten en su entorno.

La disputa discursiva había arrancado durante la campaña. Pese a una transición que viene caminando por carriles normales, Kicillof tiene decidió poner en blanco sobre negro lo que a su criterio es la grave situación económica, financiera y social que heredará.

“Una radiografía de la tierra arrasada”, dicen cerca del mandatario electo parafraseando al ex ministro de Economía.

“El discurso ante la Asamblea Legislativa va a ser largo y en su asunción como gobernador se va a dar el gusto de decir lo que quiere. Va a repasar el estado en que se encuentra la Provincia, va a ser una radiografía de la tierra arrasada que planteó”, señalan en el entorno de Kicillof.

Luego de marcar ese punto de partida de su administración, vendrá una parte más propositiva.

“Va a hablar de su propuesta para la Provincia, del plan integral productivo que está pensando para el desarrollo a mediano y largo plazo”, dicen quienes están al tanto de las ideas fuerza que Kicillof sacará a la luz.

Claro que la descripción de algunos de esos ejes retomarán aquél diagnóstico crítico de la herencia.

“Generar trabajo va a ser uno de los principales ejes; también, darle impulso al comercio. Hay que arrancar la maquinaria de las Pymes y además de la Salud y la Educación como dos temas emblemáticos que están en estado de abandono total. Por ejemplo, hay un brote de sarampión y proveedores con más de seis meses de deuda. Y esto es por desidia y falta de interés en estos temas que deben ser prioridades”, apuntan.

Rendicion de cuentas

Previendo ese diagnóstico crítico de su sucesor, María Eugenia Vidal se propone realizar su propio balance. Obviamente, muchísimo más halagüeño.

Ya instruyó a sus principales colaboradores que enumeren rápidamente, área por área, los avances de su gestión. “Podemos mostrar logros en todas las áreas y los bonaerenses podrán tener a mano esta especie de rendición de cuentas que quiere hacer María Eugenia”, aseguran en la Gobernación.

La idea del gobierno saliente de Juntos por el Cambio es que ese cúmulo de datos e información esté disponible para todo el mundo. Por eso, se colgará en Internet.

Acaso para no transformarse en una movida impersonal, en el oficialismo se estima que la propia Vidal se podría poner al frente de ese balance. Y lo haría a través de una conferencia de prensa que se realizará seguramente la semana que viene. Una suerte de despedida, además.

La decisión anticipatoria de la todavía Gobernadora apunta a contrarrestar la anunciada embestida de Kicillof. También, a defender su gestión en su objetivo de seguir haciendo política en la Provincia y liderar la oposición.