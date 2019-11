La mayoría asegura que coloca las balizas antes de ingresar al garage

La gran mayoría de los participantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en los perfiles del diario en las redes sociales Facebook y Twitter, aseguró que señaliza de manera correcta la entrada a un garage.

En efecto, ante la pregunta: “¿Pone balizas antes de ingresar a su garage?”, el 85 por ciento de los participantes (485 votos) respondió que “sí”, mientras que solo el 15 por ciento restante (83 votos) contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de Democracia 568 lectores.

Estudio en CABA

Más de la mitad de los conductores señaliza mal la entrada a un garage, según surge de un sondeo realizado por el Observatorio Vial de Cecaitra, la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial.

La Cámara realizó una encuesta a 600 personas que circulaban por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales el 75% eran conductores.

Ante la pregunta “¿cómo señaliza su ingreso a un garage?”, el 46% de los conductores dijo que usaba la luz de giro y el 6% sostuvo que no señaliza. Es decir que más de la mitad admite señalizar de manera incorrecta su entrada a una cochera.

Sólo el 48% de los conductores entrevistados dijo que usaba las balizas, que es lo adecuado para señalizar la entrada a un garage, informó el Observatorio Vial en un comunicado.

“Según la ley de tránsito, las luces intermitentes de emergencias deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas. Entrar a un garage representa una maniobra que, si no es anunciada, puede provocar un siniestro vial”, expresó Facundo Jaime, vocero de la Cecaitra.

También se les consultó “¿con qué frecuencia usa la luz de giro al momento de doblar?”. Allí, un 51% admitió que siempre señaliza cuando dobla; un 23% casi siempre; un 20% a veces y un 7% de los conductores dijo que nunca usaba la luz de giro cuando doblaba.

“Que solamente la mitad de los conductores utilice siempre la luz de giro al doblar, es un dato que debe alarmarnos e incentivarnos a continuar desde la Cecaitra con el trabajo de educación y concientización vial. Respetar las normas de tránsito es uno de los principios básicos para lograr un tránsito ordenado y seguro”, finalizó Jaime.

Audios de WhatsApp

Otro relevamiento de esta Cámara arrojó como resultado que 6 de cada 10 consultados admite usar la aplicación Whatsapp para enviar y recibir audios mientras conducen.

En relación a la edad y el género, este uso de Whatsapp al manejar se da más entre los jóvenes que entre los adultos: mientras que los menores a 29 años dicen que usan los audios de Whatsapp en un 63 por ciento, el 13 por ciento confiesa que no.

A su vez, entre la población mayor a 65 años, descienden al 55 por ciento los que dicen usarlo y ascienden al 27 por ciento los que no.

En relación al sexo, no hubo diferencias, ya que tanto mujeres como hombres, 6 de cada 10, dijeron que usan los audios de Whatsapp: alrededor del 58 por ciento en cada caso.

También se indicó que "la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de difundir los peligros que conlleva la relación celular-conducción, difundió a través de un informe que en sólo una llamada telefónica se pueden dar en simultáneo cuatro tipos de distracciones en la conducción".

"Estas distracciones pueden ser visuales, como apartar la vista de la ruta; cognitivas, por ejemplo, al reflexionar sobre un tema de conversación del que se esté hablando por teléfono, en lugar de analizar la situación del camino; físicas, como cuando un conductor sujeta o manipula un aparato, en lugar de conducir con ambas manos al volante y auditivas como por ejemplo, responder a un teléfono celular", finaliza el informe.