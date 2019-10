Temores del sector agropecuario ante la inminencia de las elecciones generales

Un corto, pero meduloso comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) clausuró la semana de noticias del agro y reflejó las preocupaciones del campo por el futuro, de ganar las elecciones Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos.

En diálogo con NA, Jorge Chemes, actual vicepresidente de CRA y sindicado como futuro presidente de la entidad, sostuvo que en el mensaje se hicieron eco de declaraciones de referentes de Frente de Todos que hablan de la posibilidad de aplicar un impuesto a la Herencia, junto a un tributo a la Propiedad Inmueble, sumado a una suba extraordinaria de Bienes Personales.

Chemes indicó que están preocupados por la posibilidad de que un eventual triunfo de Fernández lo haga "potenciar el impuesto a la renta financiera y reemplazar el impuesto al cheque por un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras".

"Desde CRA nos genera una profunda preocupación porque son medidas que no solo no dieron resultado, sino que provocaron el efecto adverso", sostuvo el dirigente entrerriano al señalar que tienen miedo de que "venga un intervencionismo del Estado sobre la producción agropecuaria".

Explicó que una muestra del "intervencionismo en el Estado sería que volviera la Junta Nacional de Granos, además de intervenir en las explotaciones agroindustriales" y que "al no tener un mercado libre empiezan las medidas intervencionistas que desalientan la inversión".

Esperamos de que quien asuma o tenga que llevar adelante este Gobierno tenga criterio y sentido común, porque el campo es el sector que más divisas genera, expresaron los ruralistas.

En este sentido destacó que la Mesa de Enlace que aglutina a CRA y a las tres restantes entidades agropecuarias, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Coninagro entregaron un documento con 14 puntos de medidas en las que se pide la eliminación de retenciones, a los candidatos electorales a presidentes.

"Todo estará bien siempre y cuando apliquen estas medidas, les hemos entregado un documento de 14 puntos, se trata de un resumen de lo que necesita el campo, sino lo toman en cuenta, estaríamos en un escenario difícil", reveló a Noticias Argentinas.

Además, señaló: "La historia reciente muestra que con esas medidas que circulan tuvimos la menor cosecha de trigo de la historia. Doce millones de cabezas de bovinos menos, la menor exportación histórica y una destrucción total de las economías regionales, son sólo ejemplos de la destrucción de valor que estas medidas generaron".

"Esperamos de que quien asuma o tenga que llevar adelante este Gobierno tenga criterio y sentido común porque que el campo es el sector que más divisas genera, nos deben consultar y no dar marcha atrás en lo mismo en que hemos podido progresar porque sería volver a situaciones que no hicieron bien: el país necesita exportar", consideró.

Por su parte, el comunicado de la entidad que preside Dardo Chiesa enfatizó que "el campo necesita reglas claras para generar inversiones a lo largo y ancho del país y el desafío argentino es exportar más, generar más divisas, promover productos con valor agregado con miras a ser proveedor de alimentos y productos insertados en el mundo".

"Desde CRA hacemos un llamado a los partidos y a la clase dirigente argentina a convocar a un espacio de diálogo de donde salgan las premisas básicas de un acuerdo político que arrojen las políticas de Estado que el país y su sociedad necesitan más allá de la contienda electoral", propusieron. Esta semana se constató que productores ganaderos adelantaron antes de las elecciones del 27 de octubre la reducción de su stock de animales y aumentaron la faena de hembras a niveles históricos, del 49,1%.

Así lo indicó el informe de septiembre de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que dirige Miguel Schiariti. "Existe en el sector de la producción y de la industria un gran interrogante respecto de resultado de las próximas elecciones. Al analizar los números de faena y su composición podemos inferir que los productores, ante la caída de la rentabilidad de la cría y previendo el resultado de las primarias, adelantaron la decisión de achicar los stocks, aumentando la faena de hembras a niveles casi nunca antes vistos, 49,1%", indicó el reporte. Por otra parte, el Partido Justicialista, también ante la inminencia de las elecciones, le entregó a Alberto Fernández un documento con propuestas económicas y para el agro de 100 páginas con eje en los pequeños productores y la agricultura familiar. Retenciones segmentadas y evitar que el precio de los alimentos esté atado al dólar es la columna del plan de propuestas que redactaron el periodista de agro Javier Preciado Patiño y el director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan Fal.

"En un país como la Argentina no puede haber compatriotas que pasen hambre. La prioridad de cualquier política agroalimentaria es que los argentinos volvamos a alimentarnos adecuadamente. En los hogares argentinos no puede faltar carne, pan, leche, verduras o frutas", empieza el capítulo referido al sector agropecuario del documento del PJ.

Además señalaron que "promover el valor agregado en origen es generar trabajo y desarrollo local y cuidar y proteger a los más pequeños es un deber de Estado".

"Estableceremos retenciones segmentadas que premiarán a los productores que agreguen valor y a las producciones regionales. Las producciones que aporten valor agregado pagarán siempre menos que las que se limiten a exportar materia prima", precisaron.

Además, afirmaron: "Revisaremos la cadena de comercialización, a los efectos de detectar monopolios o cartelizaciones que puedan socavar la rentabilidad de los productores, fundamentalmente pequeños y medianos y promoveremos mecanismos de venta directa".